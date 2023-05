El artículo del PND sobre compra de tierras que preocupa a Fedegán

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) dijo que hay que estar alerta con un artículo que se incluyó en el aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que no hacia parte del proyecto y que tiene que ver con la compra de tierras.

Se trata del artículo 61, "que contradice los anuncios del Gobierno de acudir a la compra por oferta voluntaria de las tierras necesarias para la reforma agraria", dijo el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie.

"Hay sorpresa en el sector agropecuario colombiano por los términos del artículo 61, sobre los 'mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria'", continuó Lafaurie.

El directivo dijo que las modificaciones sustanciales frente al texto que se conoció finales de abril van "en contravía de los anuncios del Gobierno de no acudir a la expropiación, sino a la compra por oferta voluntaria, principio que inspira el convenio entre Gobierno y Fedegán sobre compra de tierras".

"En el numeral 5 del artículo, principalmente, son varios los elementos que se alejan de esa condición voluntaria y, por el contrario, se acercan a una intención expropiatoria", agregó.

Lafaurie afirmó que ese numeral 5 hace que el artículo 61 del PND sea inconstitucional y es inconsistente, "pues se pretende ‘facilitar y dinamizar’ la compra por oferta voluntaria, pero un proceso coercitivo, lo que derivaría en extinción de dominio o expropiación sumaria, definitivamente nada tiene que ver con lo voluntario".

¡#URGENTE!



Sobre la aprobación del artículo 61 en el #PlanNacionalDeDesarrollo que contradice los anuncios del Gobierno de acudir a la compra por oferta voluntaria de las necesarias para la #ReformaAgraria, @Fedegan expresa lo siguiente:



Abro hilo 🧵@VickyDavilaH @lcvelez pic.twitter.com/EPIX4m6Aas — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) May 8, 2023

Reunión

Una vez dio a conocer la preocupación que le genera el artículo 61 del PND, Lafaurie dijo que este domingo 14 de mayo se reunirá con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, para analizar en detalle ese punto que "preocupa a los propietarios de fincas".

"El domingo nos reuniremos para analizar detalladamente el ‘articulito’ que quedó incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo y que no estaba originalmente en el documento”, reiteró.

A la nueva ministra, el directivo le solicitó convocar la mesa de trabajo que se estableció en el acuerdo de tierras firmado con el presidente Gustavo Petro en octubre del 2022.

Gustavo Petro y José Félix Lafaurie.

“Allí es donde tenemos que estar todos los actores, donde no solamente se compromete la Agencia Nacional de Tierras, con la que venimos trabajando. En la mesa debe estar la Agencia de Desarrollo Rural, el Banco Agrario, Finagro, la SAE, el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, para que todos esos elementos le permitan a la Agencia Nacional de Tierras comprar con mayor agilidad o poder desarrollar proyectos productivos en la tierra que ya tiene extinguida la SAE”, indicó.

Finalmente, dijo que prefiere seguir impulsando y trabajando con el Gobierno “el Acuerdo de Tierras, seguir motivando a los ganaderos para aquellos que no quieran seguir en la actividad le ofrezcan las fincas al gobierno. Prefiero seguir trabajando con la Agencia Nacional de Tierras para que compre de manera más ágil. No me gustaría que se utilizaran estos artículos que, evidentemente, generan perturbación y una situación de zozobra en las regiones productivas colombianas”.

