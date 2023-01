¿Plagio? Artista dice que nueva canción de Shakira se parece a la suya

Shakira tiene a miles de fanáticos hablando de la canción que hizo junto al productor argentino Bizarrap. En la denominada ‘tiradera’ 8pista con fuertes críticas o sarcasmos), la colombiana envió pullas a su ex Gerard Piqué tras finalizar la relación de 12 años que dejó como fruto a dos pequeños, Milan y Sasha.



El que desde ya se considera como un éxito hace parte de las sesiones de Bizarrap, en las cuales invita a artistas de diversos géneros; ellos ponen la voz y la letra y el argentino se encarga de la mezcla musical. Por el proyecto llamado BZRP Music Sessions han pasado desde Nathy Peluso, Duki, Paulo Londra hasta Residente, quien le dedicó varios versos a J Balvin.



Con un juego de palabras, la intérprete de ‘Monotonía’ regresó para referirse a su ex español e incluso a su nueva novia, Clara Chía.



“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música perdón que te sal-pique” y “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú”, son algunos de los versos explosivos.

Al escuchar la composición, la venezolana Briella quedó en “shock” y “temblando”, pues dice que encontró partes similares en el coro y ritmo con un sencillo suyo: “Creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session”.

La artista, cuyo nombre de pila es María Gabriela Otaiza, incursionó en la música hace varios años. De acuerdo con su perfil de la plataforma Spotify, después de hacerse conocida en redes sociales por sus composiciones, en 2021 lanzó de manera formal varios sencillos enfocados en el “género del reguetón con un sonido fresco e innovador”.

“Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral en TikTok”, destacó, mostrando que uno de los videos publicados en la plataforma superó los ocho millones de reproducciones.



También expresó que desde pequeña ha sido seguidora de la barranquillera: “Ella ha sido una inspiración. (…). Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.



“De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, agregó.

Según dijo, en caso de que el equipo de Shakira le hubiese preguntado si podían utilizar una parte de su canción, ella hubiese aprobado rotundamente. “Yo la amo. No quiero que malinterpreten la situación. Esto me tiene un poco nerviosa porque a mí no me gusta la polémica. No quiero que piensen que lo estoy haciendo por mala intención”, concluyó y reiteró que es una admiradora de la intérprete de ‘Loba’.



Bizarrap y Shakira, Music Sessions #53. Bizarrap

EL TIEMPO