Así es la primera política de Estado por la equidad de género

Archivo particular

La equidad de género es uno de los legados transformacionales más valiosos de este Gobierno y se ha consolidado como una política de Estado.



Cumpliendo nuestro compromiso con las colombianas, el pasado 18 de abril se aprobó el documento Conpes 4080 ‘Política pública de equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país’, resultado de un trabajo sistemático en las regiones de Colombia que hemos realizado desde la Vicepresidencia de la República, con la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer, a lo largo de este cuatrienio.



Ello sumado a una agenda legislativa robusta, que hemos logrado impulsar, con sello de mujer.



Este documento -histórico en nuestro país- tiene como base los resultados que alcanzamos en los 4 últimos años en el empoderamiento de las colombianas, proyectados en un ambicioso plan de acción, con recursos indicativos que constituyen un precedente en materia de presupuestos, destinados a las mujeres y al cierre de brechas de género. Se trata de una hoja de ruta para los próximos ocho años, con el objetivo de que, en 2030, Colombia sea el líder indiscutible a nivel internacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5: Equidad de Género.



En este derrotero se consagran políticas y programas de empleo, emprendimiento, educación, mitigación de la pobreza, cierre de brecha digital, salud y bienestar de las mujeres, así como promoción de su liderazgo en el sector público y privado, prevención y atención de violencias. Además, se puso especial cuidado en las apuestas de las mujeres en la agenda de paz y seguridad, incluyendo aspectos que yo misma he impulsado como el Programa Integral de Garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos, y un mayor reconocimiento y promoción de la Fuerza Pública.



Quiero destacar, además, que este Conpes fortalece el Fondo Mujer Emprende, como instrumento de política pública que permita a las emprendedoras de Colombia acceder a capital inteligente; le apuesta a la posibilidad de que las regiones inviertan recursos de regalías en proyectos productivos de mujeres e implementen políticas para el cierre de brechas; así como la creación de una ruta de inclusión productiva para las mujeres en condición de pobreza, que les permita salir de la zona de vulnerabilidad y les asegure un ingreso digno y sostenible.



Como Vicepresidenta, lideré el Pacto de Equidad de la Mujer Rural, por eso mismo, me parece tan importante que este documento tenga como componente transversal un conjunto de acciones dirigidas a las mujeres que viven y trabajan en el campo en condiciones adversas.



En este Conpes, participaron 39 entidades de todos los sectores del Gobierno, lo cual garantiza un abordaje integral de los 6 ejes de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de la institucionalidad de género a nivel nacional y territorial. ¡Hemos dejado plasmadas las condiciones institucionales, presupuestales y programáticas para que la creación del Ministerio de las Mujeres sea realidad!



Estoy convencida del nexo indisoluble entre el liderazgo de las mujeres y el desarrollo sostenible del país. Tal como lo planteamos en el Foro M, llevamos cuatro años trabajando para que las colombianas sean agentes de transformación, protagonistas de la agenda internacional, del crecimiento económico y de la construcción de la paz que Colombia merece.



MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

Vicepresidente y Canciller