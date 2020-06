Así podrá acceder a los más de 200.000 nuevos subsidios de vivienda

El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Vivienda y Hacienda, anunció la disposición de 200 mil unidades de vivienda nueva que se podrán comprar con subsidio del Gobierno Nacional de aquí a los próximos dos años.



(Lea: ‘Con cualquier tipo de inmueble puede hacerse hipoteca inversa’)

De estos 200 mil subsidios, 100 mil serán para familias con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos que deseen adquirir una vivienda de interés social (VIS) y 100 mil serán para hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir una casa en cualquier ciudad del país cuyo valor sea superior al de una vivienda de interés social y que no supere los 500 salarios mínimos, es decir los 438 millones de pesos.



(Lea: Las ideas de líderes y académicos para generar empleos)



¿CÓMO VAN A FUNCIONAR?



Estos subsidios estarán disponibles a partir del segundo semestre del año y funcionarán de la siguiente manera:



Ejemplo 1. Una familia que gana dos salarios mínimos y desea comprar una vivienda de 80 millones de pesos: sin subsidio debe pagar, durante 30 años, una cuota mensual aproximada de 602 mil pesos.



Con el subsidio del Gobierno, la cuota mensual sería de 267 mil pesos, es decir, tendría una reducción del 56 por ciento. Además, si tiene caja de compensación y accede al subsidio concurrente, la cuota le quedará en cerca de 179 mil pesos, es decir un 70 por ciento de reducción en la cuota mensual.



Ejemplo 2. Una familia que quiere adquirir una vivienda No VIS de 200 millones y cuenta con el 30 por ciento de la cuota inicial: sin subsidio la cuota mensual del crédito sería de aproximadamente 929 mil pesos a 30 años. Con el nuevo subsidio del Gobierno, la cuota sería más o menos de 490 mil pesos (47 por ciento menos de la cuota).



Los beneficiarios de los subsidios No VIS recibirán una ayuda mensual durante los primeros siete años del crédito, “esto implica una reducción de la cuota mensual de cerca de 439 mil pesos, lo que equivale a un subsidio total de más de 36 millones de pesos, para que más familias puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia” destacó el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



OBJETIVO DEL PROGRAMAO



Esta estrategia busca que el sector edificador retome los niveles de crecimiento alcanzados en 2019. “El 2019 fue el mejor año en toda la historia de nuestro país para la vivienda de interés social. Se vendieron más de 120 mil unidades, un tercio de las cuales se concretaron gracias a los subsidios del Gobierno Nacional. El 2020 se avizoraba como un año incluso mejor. Sin embargo, la emergencia económica y sanitaria por cuenta del covid-19 afectó la dinámica del sector”, agregó Malagón.



Con este programa se espera reactivar uno de los sectores estratégicos de la economía nacional, por su capacidad de generación de valor agregado y empleo, así como por sus múltiples encadenamientos productivos.



“Sin duda es una de las apuestas más ambiciosas que permitirán reactivar el sector vivienda y lograr que más familias tengan su casa propia”, afirmó Santiago Castro, presidente de Asobancaria.



Gracias a estas decisiones, entre el presente año y el 2022 se otorgarán 200 mil subsidios para la compra de vivienda, lo que permitirá seguir avanzando hacia el objetivo de hacer que Colombia sea un país de propietarios.



“Los anuncios del Gobierno Nacional son fundamentales para el sector y su recuperación. Son elementos fundamentales para una estrategia política y social que va a permitir hacer frente a esta coyuntura, sostener empleo y mover el aparato productivo del país”, dijo Sandra Forero, presidenta de Camacol.



Con este programa de subsidios el Gobierno espera que cerca de 1 millón de colombianos puedan estrenar casa en los próximos dos años. Además, se crearán 320 mil empleos directos e indirectos que ayudarán a recuperar el crecimiento de la economía colombiana.



METROCUADRADO.COM