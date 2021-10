Así puede acceder a una de las becas que ofrece Canadá para estudiar

Archivo particular

Una de las universidades más prestigiosas de Canadá abrió las convocatorias para que estudiantes de más de 20 países se postulen a la beca estudiantil de 2022, una ayuda que le permitirá al beneficiario estudiar la carrera de pregrado de su preferencia.



La Universidad de Toronto tiene un programa internacional llamado Becas Lester B. Pearson, que brinda la oportunidad de estudiar en su institución a personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, entre otros países latinos y europeos.



“Imagine un aprendizaje enriquecido dentro de una comunidad única de estudiantes, junto con profesores brillantes que están dando forma al futuro de sus campos. Como becario de Pearson, obtendrá una perspectiva global sobre los problemas que más le importan”, menciona la universidad en su sitio web.



Cabe aclarar que el beneficio es otorgado a personas que están cursando su último año de bachillerato y se destacan por un buen rendimiento académico. Por ello, deben tener algún tipo de reconocimiento por parte de la institución en la que estudian.



De acuerdo con el portal web ‘Becas sin fronteras’, en el que fue publicada la oferta, en esta beca internacional son escogidos aproximadamente 37 estudiantes de todos los países competidores, a los cuales se les cubrirán los gastos de matrícula, libros y se les dará un apoyo total de residencia durante cuatro años.



¿Cómo acceder a la beca?

Para poder aplicar debe contar con los siguientes requisitos: estar cursando último grado, es decir, no haberse graduado antes de junio del presente año, disponibilidad para comenzar los estudios en la universidad en septiembre de 2022 y no haber realizado ningún otro tipo de estudio en alguna universidad antes del periodo de ingreso.



Si cumple con los requisitos y quiere ser uno de los beneficiarios de las becas Lester B. Pearson, debe solicitar a su colegio que se inscriba como institución educativa a través de la página web oficial de la universidad https://future.utoronto.ca/pearson/. Posteriormente, le llegará un enlace a su escuela para que los estudiantes hagan la solicitud.



El alumno debe postularse como estudiante activo con toda la documentación personal y académica a través de https://future.utoronto.ca/apply/applying/. Le solicitarán el documento de identidad, su promedio general o las calificaciones en materias prerrequisito, curso de inglés de nivel superior (si corresponde) y otros papeles que dependen de la carrera que elija.



Otras ofertas académicas

Canadá también ofrece otras becas para extranjeros que quieran estudiar carreras en pregrado o posgrado, a las cuales pueden aplicar los colombianos.



Para carreras en licenciatura existe la beca The Americas Grant del Trebas Institute de Canadá la cuál cierra sus inscripciones el 31 de diciembre de 2021.



Otro de los beneficios más conocidos es el de becas internacionales para mujeres que quieran estudiar un posgrado en P.E.O. International Peace Scholarship, en la cuál pueden optar por estudios relacionados con educación para la paz.



Cualquiera de las opciones pueden ser consultadas en el sitio web de cada institución o en caso de conocer sobre más ofertas y beneficios en el exterior puede hacerlo a través del portal web ‘Becas sin fronteras’.



