Así puede salir de las deudas que le dejaron estas vacaciones

La poca planeación financiera de los colombianos y los altos índices de sobreendeudamiento no solo están dejando reportes negativos ante las centrales de riesgo, también el 33% de las personas se dijo propensa a padecer estrés durante el periodo de descanso, debido a que estarían pensando en las deudas o los gastos que se tuvieron que hacer aún cuando no realizarán un viaje fuera de la ciudad.



(Lea: Las deudas y su efecto en la salud)



Según un sondeo realizado por la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, tan solo el 6% de las personas que salieron de vacaciones en Semana Santa hizo un presupuesto de los gastos que iban a tener en este periodo; sin embargo, los gastos por persona se ubicaron alrededor de los 700 mil pesos.



(Lea: Diez cosas que debe hacer para salir de sus deudas)

El ejercicio arrojó que más del 45% de los colombianos que salieron de vacaciones iba a financiar sus gastos con su tarjeta de crédito o iban a pedir prestado, pero la gran pregunta es si calcularon cuánto iban a terminar pagando por estos gustos.



Al respecto, Laura Mejía, vocera de la reparadora de crédito, señaló que más de la mitad de las personas que han ingresado al programa de Resuelve tu Deuda con problemas de sobreendeudamiento, adjudican al mal manejo de los plásticos estos adeudos. De ahí que en promedio la deuda de un colombiano ronde los 17 millones de pesos mientras que sus ingresos logran superar los dos millones.



Por este motivo, la experta en finanzas personales enlista seis recomendaciones para tener en cuenta cuando lleguen las cuentas de esta semana que terminó:



Identifique la magnitud de sus problemas

En Colombia tenemos dos instituciones que manejan la base de datos del historial financiero de las personas: CIFIN y DATACRÉDITO. Allí se reporta el comportamiento tanto positivo, como el negativo de todos los productos crediticios que se tienen. Para ver este reporte es necesario acercarse a estas entidades.



Priorice sus pagos

Se debe asegurar de cubrir los pagos prioritarios, como los gastos fijos o los impuestos. En este caso si no alcanza con los recursos propios y es necesario adquirir un préstamo, lo mejor es buscar financiamiento sin adquirir un compromiso a largo plazo. Es decir, si sus créditos ya están al límite, mejor no tocarlos. En cambio, utilizar una parte de los ahorros o generar algún ingreso extra para cumplir con las obligaciones.



Acomode sus deudas

Ordene las deudas de acuerdo al monto y procure mantenerlas todas al corriente. Enfoque los esfuerzos en sacar primero la que sea menor y conforme se vayan liquidando, sume el monto a la siguiente de manera escalonada. Esta estrategia ayudará a generar un efecto en cadena para mantener los créditos bajo control.



Reduzca sus gastos

Si dentro de los objetivos está ahorrar, pagar deudas o cubrir gastos importantes, se deben recortar los consumos, ésta es la estrategia más inmediata para lograrlo. Es tan sencillo como evaluar los gastos comunes durante el día y esforzarse por eliminar compras superfluas para darle un mejor uso a ese dinero.



Consigue ingresos extra

Diversifica las entradas de dinero para que logre salir antes de las deudas. Buscar un empleo temporal o de fin de semana puede ser la alternativa. También vender o empeñar algunos bienes. Si se tiene alguna habilidad por la que se pueda cobrar, como cocinar, es hora de explotarla. Aprovechar también las oportunidades de negocio digitales como renta de espacios para hospedaje, paseo y cuidado de mascotas, entre otros.



Ajustar el presupuesto

Si hasta hoy no se llevaba un control de ingresos y gastos, es necesario comenzar ahora mismo. En Resuelve tu Deuda se recomienda destinar el 70% de los ingresos a los gastos fijos como vivienda, educación, salud y transporte y el 30% restante al pago de deuda, ahorro y entretenimiento. Para tener un mayor control, puede descargar una app de finanzas personales y registrar ahí cada compra que haga. De esa manera podrá ajustar los consumos y no se perderá de vista los pagos importantes.