Cómo se comportan las apuestas deportivas en el fútbol colombiano

Este viernes 14 de julio comienza una nueva edición del torneo de primera división del fútbol profesional colombiano (FPC) y, por lo tanto, los hinchas de los equipos ya se encuentran a la expectativa y el desarrollo del campeonato.

Para este torneo, como en cualquier edición del rentado nacional, se empiezan a definir en la opinión pública cuáles son los clubes con más opciones de ganar la estrella de fin de año, lo cual se puede ver en el comportamiento de las casas de apuestas.



(¿Quiénes son los que más apuestan en casinos digitales?).



Santiago Melo, managing director de la casa de apuestas Betsson Colombia, explicó para Portafolio cómo se comporta el sistema de apuestas en Colombia y como estas pueden dictaminar cuáles son los equipos con más opciones para lograr el campeonato, teniendo en cuenta la tendencia de apostar a favor de las instituciones más importantes.



"En el FPC vemos que predominantemente apuestan los hinchas de equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y América de Cali. Si bien vemos apuestas a equipos secundarios, es importante resaltar que las hinchadas de los equipos en los primeros puestos de la liga colombiana tienden a ser los que más apuestas generan", aseguró.



(La razón por la que The New York Times disolvió su sección de deportes).



El experto afirmó que las apuestas en Colombia no solamente involucra a las hinchadas de un partido específico, sino que también es un espacio para que otros apostadores puedan participar, citando como ejemplo a la última final del FPC entre Millonarios y Atlético Nacional.

Santiago Melo, managing director de Betsson Colombia Cortesía

"Este fue uno de los grandes eventos del año, ya que movió no solo a las hinchadas de estos dos equipos, sino también a usuarios que apostaban a otros equipos dentro de la liga colombiana. Las apuestas estuvieron muy parejas a favor de los dos equipos; pero, como tiende a suceder en grandes partidos, no vimos muchas apuestas a un empate en los primeros 90 minutos".



Situación y expectativas

Según explica Melo, el mercado de las apuestas deportivas en el país no ha parado de crecer, al punto de que, en la actualidad, por ejemplo, una casa de apuestas funge como patrocinador principal de todos los torneo de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), además de que varias otras patrocinan varios equipos de la liga.



(El gran botín de premios que se reparte en el Tour de Francia 2023).



Esto se ha reflejado a nivel internacional mediante la creación de alianzas con otros clubes de países de la región.

Apuestas deportivas.

"El mercado de apuestas en Colombia continúa creciendo a medida que más hinchas encuentran en las apuestas deportivas una manera para potenciar su experiencia con los diferentes equipos y ligas que siguen. Por eso, convertirnos en el sponsor oficial del Boca Juniors es un compromiso con nuestros usuarios: queremos que vivan la pasión del fútbol y conecten con sus equipos a través de las experiencias que generamos", indicó.



(Millonarios campeón: ¿qué se lleva el ganador de la Liga Betplay?).



De igual manera, el experto indicó que el mercado colombiano también es un fuerte actor en las operaciones referentes a los torneos de fútbol en Europa o demás torneos de talla internacional.

​

"Las ligas en que más apuestan los usuarios tienden a ser las europeas. Un evento como la final de la Champions League genera un movimiento en apuestas que solo torneos como el Mundial o la Copa América son capaces de generar. Colombia es un país que sigue fuertemente lo que sucede en todas las ligas europeas y donde el nivel de apuesta baja significativamente cuando estas no están activas", añadió.



PORTAFOLIO