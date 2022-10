Aromas y sabores en Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo

El departamento del Huila, primer productor de café en Colombia y cuarto en cacao, realiza por estos días uno de los eventos más importantes que incentiva su producción y desarrollo económico: la Feria Internacional de Café Cacao y Agroturismo que llega a su segunda versión.



(Lea: Conozca la torre Eiffel y el parque Medieval que hicieron en Antioquia).

“La Feria supera todas las expectativas con más de 160 stand, 12 países invitados, más de 50 compradores del mundo, con la participación de Tolima, Nariño, Cauca y el anfitrión Huila, integrantes del corazón cafetero de Colombia”, afirmó el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López.



También tiene concursos de tostión, barismo, catación, con varios shows de café y chocolatería para deleite de los asistentes con entrada gratuita en el Recinto Ferial La Vorágine y el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera.



Además, se realiza la premiación del concurso de Cafés Especiales ‘Colombia Tierra de Diversidad’, organizado por la Federación Nacional de Cafeteros, en el que participan más de 700 lotes de 23 departamentos sobresaliendo Huila que logrado escalar con granos de los municipios de Gigante, Palermo, Pitalito, Acevedo, Tarqui y Rivera.



Una subasta con 40 compradores internacionales que pagarán $25 millones a cada productor ganador con premiación de atributos por acidez, balance, cuerpo, suavidad y exótico.



(Además: Video: nave de la Nasa chocó un asteroide para desviar su trayectoria).



A la nutrida agenda académica, que tiene participación de expertos internacionales, se suma la premiación del concurso Cacao de Oro, certamen con cacaos frescos de sabor y aroma que alimentan la industria de chocolatería gourmet en Europa. Participan 60 muestras de 15 departamentos.



Para incentivar y promocionar los nuevos emprendimientos del departamento, funcionan 88 stand gratuitos para que los asistentes saboreen las mejores marcas de cafés especiales y una variada gama de chocolatería.



“Colombia es el país latinoamericano que más café tostao vende en el exterior, por lo que empujar y darles la oportunidad a productores nacionales es lo que todos debemos hacer, consumiendo nuestros productos”, dijo Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y agregó que eventos como esta Feria Internacional, ayudan a consolidar la imagen de calidad, de cumplimiento, y seriedad del café colombiano.



(Vea: Nuevos anuncios sobre el Jamming Festival 2022, ¿devolverán el dinero?).



El gobernador Dussán considera que lo más importante son los negocios que se realicen durante la feria y a futuro, pero destacó que, aún antes del inicio del certamen, fue abordado por visitantes de Israel y Emiratos Árabes interesados en hacer compras de la producción local.



El evento, que arrancó el viernes anterior, concluye el domingo 2 de octubre.

PORTAFOLIO