Así será la reforma tributaria del gobierno Petro

Con la elección de Gustavo Petro como el próximo Presidente de Colombia, y su propuesta de transformar el modelo económico, son varios los interrogantes que surgen sobre cómo será la estrategia del nuevo gobierno en este aspecto. Por ello, Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña Presidente electo, conversó con Portafolio sobre algunos de los cambios que vendrán, la nueva reforma tributaria y los retos que ven en esta materia.



Los mercados han estado volátiles tras las elecciones, ¿cómo ve esa reacción?

​

La volatilidad no solamente es nacional, tiene que ver las bolsas de Estados Unidos y Europa con el incremento en las tasas de interés en la FED, con la expectativa que pueda haber recesión en EE. UU., hay muchos factores que están interviniendo en esa volatilidad. En el caso colombiano, el coletazo también lleva a un incremento en la tasa de cambio y a las expectativas de qué va a pasar.



En este momento lo único que podemos señalar es que hay un mensaje tranquilizador del Presidente electo, que es un llamado a un acuerdo nacional, a concertar proyectos, a buscar lo mejor para el país y a conversar con la oposición, a integrar a las dos 'Colombias', eso no se logra de la noche a la mañana, y la expectativa es cómo estamos construyendo eso.



¿Cómo será el empalme? ¿Ya hay equipo para ello?



Por lo pronto, no se ha empezado el proceso, apenas el Presidente está empezando a designar ese equipo de empalme, el Gobierno ya designó unas personas, pero aún no se ha hecho. Tenemos espacio de aquí al 20 de julio para que se cree gobernabilidad y la bancada del Pacto Histórico está trabajando en construir acercamientos con otras bancadas, mientras el equipo económico va construyendo proyectos para el 7 de agosto tener claras las cosas para radicar.



Como el empalme es en todas las áreas, muy probablemente el coordinador general sea Alfonso Prada, pero es una decisión del Presidente. En el área económica estarán Alejandro Gaviria, Cecilia López, Luis Jorge Garay, Jorge Iván González y si Jorge Antonio Ocampo acepta la invitación del Presidente, puede que también se incluya en ese equipo económico. Y el equipo de base del Pacto Histórico que son Luis Fernando Medina y Diego Güevara, que son otros economistas y yo .



¿Cómo evalúan la economía que va a recibir Gustavo Petro?



Vamos a recibir una economía con complicaciones, con un déficit fiscal alto, un marco fiscal que es muy optimista, en términos de que los ajustes son draconianos para el primer año, con un presupuesto en el que ya no hay recursos para Ingreso Solidario, con temas con el hambre y el hambre extrema sin resolver, entonces tenemos que empezar a mirar cómo va la ejecución el presupuesto de este año, que ya está aprobado y cuáles recursos se pueden usar en el segundo semestre. Tenemos que ver cómo organizamos la discusión del presupuesto del año entrante, que ya el Gobierno tiene preparado un borrador y que nosotros todavía no hemos tocado.



¿Cuáles son esas bases de la reforma tributaria y en qué se está trabajando?



El ejercicio más importante está enfocado en el impuesto de renta, en nivelar las cargas dentro del impuesto renta corporativo, que hoy aporta el 80% de los ingresos y el impuesto a personas naturales que solo aporta el 20%, en el sentido en que el impuesto de renta corporativo sea más bajo y el impuesto de personas naturales aumente en su participación. Para eso necesariamente hay que avanzar en el impuesto de personas naturales de altos ingresos que son las que no están tributando lo que deben.



Hay dos líneas rojas que en este Gobierno nunca va a pasar, que es: no se va a bajar el umbral de declarantes de renta de personas naturales, ese umbral está cerca de $50 millones, pero luego de descuentos va a estar en $38 millones, ese umbral no se va a bajar; la otra línea es que no se va a tocar la canasta familiar con el IVA.



La estructura central de la reforma está en el impuesto de renta, reduciendo beneficios y atenciones, y así bajar la tasa nominal, creando reglas de juego única y general que mejora acuerdos de seguridad jurídica, que la gente sepa a qué atenerse, porque actualmente hay reglas dispersas que solo juegan a favor de algunos.



¿Cómo ven la inflación y qué medidas impulsarían?



El problema es de oferta, es de cómo se aumenta el abastecimiento y desafortunadamente en el corto plazo no se puede aumentar. Lo que se puede generar es algunos estímulos para que los precios no sean tan altos y estos se comienzan a encaminar, porque lo que sigue es un proceso de la promoción de la producción de ese tipo de bienes en el país, con esta tasa de cambio el mensaje es por qué no se ha puesto a producir algo que se producía antes. Hay capacidad instalada que quedó ociosa y que tenemos que empezar a identificar cómo se vuelve a utilizar.



El nuevo Presidente ha propuesto medidas como un cambio en pensiones y un paquete robusto de ayudas , ¿qué evaluación hacen sobre los efectos fiscales de esto?



Es importante hacer una reforma pensional, hay que concertarla, esa solo la aprueba el Congreso y el mismo Congreso es el que debe definir cuál es el periodo de transición, y cuáles son las condiciones de selección y escogencia de los colombianos, es un proyecto que hay que discutir allá.



Y con el paquete, dados los problemas sociales que tenemos, lo que nos preocupa es que el presupuesto presentado, el borrador, no tiene Ingreso Solidario y hay una lista de necesidades que toca el Gobierno. Por eso en el proceso de empalme estaremos identificando las prioridades que se pueden resolver.



