‘Baja de intereses puede venir para otro tipo de créditos’

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, dice que hay señales claras de enfriamiento de la economía al punto que el gremio rebajó su proyección del producto interno bruto para este año a menos del 1 % y que en ese contexto es oportuna la acción de la banca de disminuir las tasas de interés en las tarjetas de crédito para enfrentar la desaceleración.



(Más que tasas: lo que debe saber para solicitar una tarjeta de crédito).

¿La rebaja en tasas de tarjetas de crédito muestra que los bancos sí pueden bajar márgenes?



No. Hay otra interpretación. ¿El año pasado porqué no era buen momento para esa reducción y ahora sí? En el 2022, con la implementación del Cefen, (Coeficiente de Fondeo Estable Neto) y el ciclo alcista de tasas, lo que hacía era encarecer la captación de las entidades. Si se hubiera hecho en ese momento sería una irresponsabilidad. Ahora que se normalizó el indicador y que el ciclo alcista de tasas va a comenzar a disminuir y la inflación va a bajar, las condiciones de la economía han cambiado y con la desaceleración que se vislumbra en el segundo semestre, los bancos muestran responsabilidad estrechando sus márgenes para que esa desaceleración no sea tan fuerte.



La banca está actuando de manera procíclica. Cuando el país va bien las carteras se expanden y cuando va mal se estrechan y además la banca no hizo parte del problema. Demostramos en el marco de la pandemia, que se puede dispersar crédito.



¿Esas bajas de tasas se van a aplicar a otros créditos?



Ya está ocurriendo. Como esto que está sucediendo no es un marco consensuado y en cambio es competido, pues no deben haber acuerdos, los resultados difieren por entidad y no solo en montos, sino en públicos y tipología de crédito en varias modalidades, en distintas magnitudes.



Pero todos tienen elementos comunes, que no son cosméticos y en cambio sí son de fondo, pues la competencia es para beneficiar al cliente. No tendría nada de raro que vengan para otro tipo de créditos.



(Banco Popular destaca la libranza como producto con bajos intereses).



¿Cómo en cuáles?



En todos, pues en todos hay retos. En consumo está relacionado con la desaceleración y el desempleo, en la hipotecaria que cae 50%, y esas reducciones van a permitir cambiar un poco la realidad. En todas las tipologías de crédito será la mejor de las noticias el compromiso decidido que un sector haya tenido con la economía.



¿Riñe con lo anterior que el Banco de la República aún esté subiendo tasas para contener la inflación?



No riñe en lo absoluto. El Emisor ha hecho un llamado a no sobreendeudarse y corregir los excesos de demanda. Las señales de enfriamiento son notorias y muchos revisaron a la baja las proyecciones del PIB para este año y Asobancaria también lo hizo al 0,9% y hay consenso en los analistas que la desaceleración es más profunda y la inflación de no transables comienza a caer de manera inmediata y tiende a bajar.



(Por qué la crisis bancaria estaría beneficiando a las criptomonedas).



¿Está de acuerdo con que desde marzo comenzará a bajar la inflación?



La inflación comienza a ceder en línea de la desaceleración. Cuando la economía está en expansión se tiene inflación alta y con la contracción de la economía la inflación se baja.



¿Y entonces este año cómo cerrará la inflación?



En un digito. Creemos que el cierre del año será de 8,8%.



¿Qué está pasando con el mercado de vivienda y los subsidios?



El cierre financiero de las familias depende de los subsidios. Colombia era un país de los que más vendía viviendas en la región y con los desistimientos y con los inconvenientes que se han presentado en el tema de subsidios, el país se va a devolver hasta 8 años, pero si se dispersan rápido volverá a retomarse el rumbo.



(El presidente de la Fed apunta a restaurar la estabilidad de precios).



¿Qué opina de la reforma pensional?



Positivo que exista un consenso sobre el diseño. Hay una discusión paramétrica y reconozco el trabajo de la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda, pues se abre el diálogo. El sistema de pilares está consensuado y debatido y explicado y ahí el Gobierno se anota una victoria en el consenso del diseño. Tendremos un debate paramétrico con el Congreso.



¿Los fondos de pensiones saldrán afectados?



Estamos estudiando la reforma y no queremos anticiparnos.



¿La reforma laboral adelantaría la contabilización de las horas nocturnas. Cómo afectaría a los bancos?



Somos un sector intensivo en capital y más que afectación en el negocio de los bancos, veremos los impactos en el clima macro.



¿Ve algún contagio en Colombia con la crisis de unos bancos en EE. UU.?



Cero. Es una crisis de nicho, de un banco de industria particular y no hay vasos comunicantes. En Colombia los bancos tienen un nivel de solvencia por encima pues se les exige 9% y están entre 16 y 17%, en riesgo de liquidez están por encima de 180% y la cartera vencida es 4% que son incluso más saludables que antes de la pandemia.



PORTAFOLIO