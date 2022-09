Asobancaria dice que calidad de cartera está mejor que en prepandemia

Los buenos resultados de la economía colombiana han estado acompañados de un repunte en los indicadores del sistema financiero en su conjunto, al punto que algunos de ellos están mejor que en 2019, antes de que llegara la pandemia.



Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, indica que de todas maneras ya se comienza a ver una moderación en el crecimiento de la cartera y considera positivo el aumento del ahorro, estimulado por las altas tasas de interés.



(Vea: Bancolombia reporta baja en el consumo por presiones inflacionarias).



¿Cómo se comportan los indicadores de cartera?



Creo que las noticias son buenas, pues el crecimiento nominal es 15% es decir 5% en términos reales y es positivo mencionar que la calidad de la cartera está mejor que en la prepandemia, con un indicador del 3,7%, lo que muestra que cuando al país le va bien a la banca también.



Este año el PIB crecerá entre el 7,5 al 8% y la banca acompañará este crecimiento, pero no queremos un deterioro de la cartera.



¿Cuánto crédito han irrigado este año?



Hasta mayo se desembolsaron $213 billones. Una cifra importante y mucho hacia crédito de vivienda y comercial, pero ya se empieza a ver disminución del crédito de consumo y hacia final de año este registrará una expansión del 10%.



Con la tasa del Banco de la República, que podría terminar el año en 10%, habrá menor demanda, pese a que la tasas siguen siendo competitivas pues la de intervención es similar a la inflación por lo que la política monetaria no es altamente contractiva, sino neutral.



(Vea: Las opciones de crédito de consumo en el país y su utilidad).



Es un buen momento para quienes llevan recursos a los bancos...



En el caso de los CDT, hoy se consiguen tasas hasta del 14% y es atractivo ahorrar y eso ayudará a que los bancos tengan mayores captaciones para apoyar los créditos de inversión y vivienda.



¿Qué esperan en materia de inflación para este año?



Esperamos una inflación entre el 9,5 y el 10% y eso le va a poner un piso de ese orden al salario mínimo y habrá que mirar el otro año que va a haber una disminución de la economía por el ciclo mundial y la normalización de los créditos. Eso va a llevar a ser prudentes en la fijación del salario, obviamente recuperando la capacidad adquisitiva de las personas de menores ingresos.



Soy optimista en que los desajustes de tiempos pasados se arreglen y que la producción de alimentos se normalice.



(Vea: Por qué las tarjetas de crédito tienen diferentes colores).



¿Qué opina del alza que se anuncia en el precio de la gasolina corriente?



Hay que ver qué parte del componente permanente se ajusta pues el temporal se disipa en el momento que se normalice la oferta.



Pensamos que el precio vuelve a US$70 o US$75 el barril. El alza debe hacerse paulatinamente y desde ahora, para que no se siga incrementando la deuda del fondo y se lleve recursos fiscales. Debe ser progresivamente y aumentarlo en la fracción de lo que va a ser el permanente.

Hernando José Gómez, nuevo presidente de la Asobancaria. Archivo particular

¿Cómo les pareció el mensaje del presidente Petro en la Convención Bancaria?



Hay que trabajar con el gobierno para llegar a poblaciones subatendidas y tenemos que hacer más presencia en los territorios para llegar con crédito a la ruralidad, incluir financieramente a más personas y aumentar el crédito a las mipymes, más digitalización y acelerar la formalización de quienes acuden a la modalidad del crédito gota a gota.



¿Para eso sería necesario eliminar la tasa de usura, como lo dicen algunos banqueros?



Ante todo, lo más importante es eliminar la traba al primer crédito. Muchos se autoexcluyen del sistema pues no tienen historia crediticia. Con garantías del Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agrícola de Garantías podríamos facilitar que se entregue ese primer crédito a personas que no tienen cómo demostrar capacidad de pago y si lo hacen, a los seis meses son objeto de crédito y con las garantías podremos incorporar a quienes no tienen crédito formal.



En este momento no es un problema la usura. Es mejor no tenerla, pero con la tasa actual podemos llegar a mucha gente adicional. En el momento en que la tasa se vuelva un problema lo avisaremos.



(Vea: Recomendaciones para construir un buen historial crediticio).



¿Cómo van las emisiones sostenibles de la banca?



Los bancos están entusiastas con la taxonomía verde, para identificar qué recursos son verdes y qué no. Hay 14 bancos que usan los Sistemas de Evaluación de Riesgos Ambientales y Sociales de la cartera para pasar por el filtro y hay más entendimiento de los modelos de bioeconomía, economía circular, electrificación de transporte, etc. Hay oportunidades que se cuentan en billones de pesos y hay que mantener las condiciones para estimularlo.



¿Y la tributaria?



Nos gusta la orientación general de la reforma pues aumenta la carga de quienes tienen la capacidad, elimina algunas exenciones pero en el impuesto a dividendos y ganancia ocasional hay que ser cuidadosos.



Con relación a la sobretasa a los bancos, si bien es un momento difícil y estamos dispuestos a contribuir con los 3 puntos adicionales hemos dicho que los que piden que hay que aumentarlo, estamos en total descauerdo. La tasa de renta de los bancos del 38% es la más alta del país y de los países de la Ocde.



PORTAFOLIO