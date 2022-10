¿Necesita un crédito para su negocio?, siga estos pasos para pedirlo

El crédito, sobre todo el empresarial, es uno de los motores de la economía. Sin importar el tamaño de la empresa, para poder llevar a cabo sus inversiones, robustecer el capital de trabajo o simplemente fortalecer la liquidez de su negocio o refinanciarse, los préstamos siempre son una opción para tener en cuenta.



(Recomendaciones para evitar estafas cuando reciba ofertas laborales).

En este momento, la cartera para las empresas está creciendo a la tasa más alta que ha tenido desde que empezó la pandemia de la covid-19. De acuerdo con información de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cartera comercial tuvo un crecimiento de 11% nominal en mayo, un alza que no se veía desde abril de 2020, y la cartera del microcrédito tuvo un crecimiento de 14%, dato destacado si se tiene en cuenta que antes de enero de este año esta cartera no tenía crecimientos de dos dígitos.



Es de desatacar que hasta el momento los empresarios han mostrado buen comportamiento en el pago de sus obligaciones, lo que se evidencia en indicadores de calidad de la cartera por vencimiento por debajo de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, este buen panorama del crédito empresarial tiene una bandera naranja, las tasas de interés, que, por ser generalmente a corto plazo y variables, son las que más se han visto afectadas por el incremento de la tasa de intervención del Banco de la República.



(Superservicios advierte de 'saboteo' para no pagar servicios públicos).



Nidia García, directora de Educación Financiera y Experiencia de Cliente de Asobancaria, recomienda, antes de tomar un crédito, tener claridad sobre la destinación de los recursos solicitados, monto requerido y el plazo para adquirirlo. Estas acciones son clave porque el pago de un crédito implica una carga adicional para la liquidez su empresa, por lo que todas sus condiciones deben estar acordes con las necesidades y posibilidades de su negocio. Tenga en cuenta que, si su empresa no ha pedido crédito anteriormente, hacerlo por primera vez le ayudará a construir un historial crediticio, lo cual le servirá para acceder a nuevos créditos en el futuro.



Si ya está seguro sobre la necesidad de tomar el crédito, lo siguiente es identificar qué entidades bancarias ofrecen el producto o servicio que su empresa requiere, las tasas de interés y los requerimientos y documentos exigidos por la entidad seleccionada.



Recuerde que antes de tomar un crédito, debe siempre comparar las condiciones entre las diferentes opciones, así podrá estar seguro de elegir la mejor para su negocio.

​

Para las microempresas y las pequeñas empresas sin experiencia crediticia y para los nuevos negocios, la puerta de entrada ideal puede ser el microcrédito, una modalidad de financiamiento que se caracteriza por prestar un máximo de 125 salarios mínimos para impulsar proyectos productivos de las Pymes.



La modalidad de cartera comercial tiene líneas especializadas para satisfacer las diferentes necesidades de su empresa. Los créditos rotativos, están pensados para cubrir contingencias inmediatas; los créditos de tesorería, cubren necesidades a muy corto plazo; y los créditos de libre inversión están diseñados para necesidades financieras de liquidez a corto plazo. También se cuenta con la cartera ordinaria, pensada para satisfacer necesidades financieras de mediano y largo plazo para capitalización, inversión en maquinaria o infraestructura. Así mismo, los empresarios podrán considerar la opción de créditos hipotecarios a mediano o largo plazo para la adquisición de inmuebles.



Además de los créditos comerciales y los microcréditos, hay otras opciones a las que puede recurrir con su entidad como el factoring, una línea de crédito para que el proveedor pueda descontar su factura; el leasing, un contrato financiero, con el cual un banco entrega a la empresa un activo para su uso a cambio de un canon periódico, dicho activo puede ser transferido a la empresa por medio de una opción de compra, al final del plazo convenido. No olvide que también son una opción de financiamiento comercial los sobregiros de su cuenta corriente y las tarjetas de crédito empresarial.



Dependiendo del sector de su empresa también podrá encontrar opciones de financiamiento como los créditos agroindustriales y agropecuarios, los créditos a exportadores, que son en moneda extranjera, o las líneas de financiamiento verde, orientadas al financiamiento de proyectos que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales renovables, la protección del medio ambiente y la competitividad de los sectores productivos del país.



Finalmente, tenga en cuenta que en general, para otorgar un crédito, los bancos consideran principalmente la capacidad de pago. Esto se calcula a través del flujo de caja de la empresa. En el caso de una microempresa que nunca ha accedido a un crédito, esto se constituye en el más importante requisito y en ocasiones se debe complementar con garantías cuando pueda existir alguna incertidumbre sobre el flujo de caja. Para las demás, la trayectoria de la empresa, su historial crediticio, el aval o garantía que vaya a presentar son elementos importantes para la evaluación de este.



PORTAFOLIO