Asobancaria sugiere usar canales digitales de las entidades

En medio de las dificultades para la normal prestación de los servicios financieros en las sucursales físicas de las entidades bancarias en algunas ciudades del país, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, hizo un llamado a los ciudadanos para que privilegien el uso de canales digitales al llevar a cabo sus transacciones financieras.



“A pesar de las restricciones operativas que hay en algunas poblaciones, quiero destacar que están habilitados los canales digitales, que son cada vez más robustos, para que los usuarios puedan acceder a los diferentes servicios financieros sin moverse de sus casas”, dijo Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria.



El dirigente resaltó que estos canales ya han demostrado su utilidad, ya que la banca móvil y el internet han tenido aumentos importantes en la transaccionalidad de entre 180% y 190% durante la pandemia.



Además, recordó que el año pasado, la banca logró bancarizar a más de 3 millones de colombianos y señaló que para lograr esto, el sector financiero ha venido trabajando durante los últimos años invirtiendo hasta $400.000 millones al año en innovación.



Con el fin de mejorar su experiencia en canales digitales, el gremio hizo las siguientes recomendaciones:



1. No abra correos electrónicos desconocidos ni de remitentes que aseguran ser bancos o entidades del Estado, pero que su extensión es de proveedores particulares.



2. Para sus transacciones financieras use computadores personales.



3. Mantenga actualizado su sistema operativo y antivirus.



4. Siempre digite la dirección de su banco, no entre a través de enlaces o correos electrónicos.