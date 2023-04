Asofondos inicia su congreso en plena coyuntura de reforma pensional

En medio de la turbulencia política que enfrenta el país por los ocho cambios que hizo este miércoles el Presidente Gustavo Petro en su gabinete ministerial, inició en Cartagena el congreso anual de Asofondos, la asociación que agrupa a los cuatro fondos de pensiones privados de Colombia: Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia.



El evento cobra especial importancia ante una coyuntura en que el Gobierno está tramitando su proyecto de reforma pensional, el cual cambiaría el sistema actual a un modelo de pilares que elimina la competencia entre Colpensiones y la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



(Lea también: Incertidumbre en la economía colombiana por los cambios en el Gobierno).

Sin embargo, una de las mayores críticas que ha recibido es que cerca de 90% de los afiliados que tienen los fondos privados pasarían a Colpensiones, y desde Asofondos se han levantado varias críticas en torno al impacto sobre el ahorro que tendría el proyecto y también sobre las generaciones futuras.



“Este congreso se hace en un momento clave de reflexión y evolución de un sistema clave que tiene poco más de 30 años de historia. Luego de los retos originados en el entorno pospandemia, y las dificultades generadas en los mercados en 2022, debemos abordar el presente con dinamismo”, dijo Marcela Giraldo, presidente del Consejo Directivo de Asofondos.



Giraldo destacó los resultados de las AFP, que en el primer trimestre del año las rentabilidades “en alguna medida recuperan el impacto negativo del año pasado”, lo que permitió alcanzar rendimientos por $18,25 billones.



(Lea también: Asofondos asegura que reforma pensional será insostenible fiscalmente).



“El tema central de este encuentro es la reforma pensional. En este contexto es de crucial importancia valorar la responsabilidad del Congreso, así como la posibilidad que tenemos de acompañarlos y aportar a este debate. Desde Asofondos hemos dicho que sí es necesaria una reforma, y que sí es necesario evolucionar”, dijo.



La presidente del Consejo Directivo de Asofondos destacó que es fundamental adelantar el proyecto de reforma, pero que su discusión debe tener presente temas como la importancia del ahorro pensional.



(Lea también: Entrevista con Santiago Montenegro: ‘Sin ahorro, los sistemas pensionales son inviables’).



"Las pensiones actualmente garantizadas no son sostenibles a las tasas vigentes de cotización, lo que ha venido ocurriendo es la acumulación de una gigantesca deuda, que ya no sería pagable subiendo indefinidamente las cotizaciones en un sistema sin reservas", dijo Giraldo.



En ese sentido, hizo un llamado a continuar con el perfeccionamiento del distema de capitalización, por medio de educación financiera, y a pensar en políticas públicas que mejoren las condicones del mercado laboral, lo que permitirá que más colombianos tengan acceso a futuro a una pensión.





Los puntos positivos

Giraldo aseguró que hay cinco puntos que destacan de la reforma, como son la ampliación de la cobertura del pilar solidario, lo que amplía los recursos para los colombianos más necesitados. Sin embargo, hizo un llamado “para que estos subsidios no se financien con los recursos de los trabajadores cotizantes”.



En segundo lugar, calificó como “un gran avance” la propuesta de eliminar el régimen de competencia entre Colpensiones y las AFP, pero habló de la importancia de que Colpensiones ahorre esos aportes, para garantizar las pensiones futuras.



(Lea también: ‘Proponemos una AFP pública con las reglas de los fondos’).



Un tercer punto a destacar fue el de la limitación de subsidios a las pensiones altas, pero hizo un llamado a revisar los subsidios en todos los niveles de ingreso.



“Resaltamos la creación de una figura de pensión que permita seguir cotizando aún pensionado, en la modalidad de pensión anticipada. Así se contribuye a la sostenibilidad del sistema. Consideramos limitante que se tenga que esperar hasta los 65 años y perjudicial para las nuevas generaciones el eliminar la figura de pensión anticipada por monto de capital.”, indicó.



Finalmente, se refirió a la importancia de mantener el ahorro voluntario como mecanismo para planificar la pensión.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio