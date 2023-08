¿Va a adquirir un crédito? Aspectos a tener en cuenta antes de empezar

Los créditos son uno de los productos financieros más utilizados, pues, mediante estos, las personas o empresas pueden financiar proyectos dado el caso de que no tenga los recursos propios, bajo la promesa de pagar este dinero en un plazo establecido.

Este producto, no obstante, también es muy utilizado por su versatilidad, pues gracias a la adquisición de uno, se pueden financiar en ocio, entretenimiento, estudios, vivienda, viajes, entre otros.



(Scotiabank Colpatria rebajó su tasa para créditos de vivienda VIS).



"Los créditos son una alternativa que permite a los clientes cumplir con metas personales y familiares. Para beneficiarse de estos y a su vez, cuidar el historial crediticio, es importante asesorarse bien. La recomendación es que los clientes soliciten su crédito ante entidades reguladas y definan la alternativa que mejor se adecue a sus objetivos y capacidad de pago. Esto les permitirá sacarles el mayor provecho a los productos bancarios con fluidez y tranquilidad", explicó Diana Silva, gerente de cobranzas de Ban100.



(Declaración de renta para ‘primíparos’: qué debe saber al presentarla).



Por lo tanto, si va a adquirir un crédito por primera vez o está pensando en adquirir uno nuevo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones brindadas por la entidad anteriormente mencionada:



- Conozca las condiciones del crédito: cuando reciba la noticia de que su crédito ha sido aprobado, tómese el tiempo de revisar aspectos como el plazo, el monto aprobado, la tasa de interés y cuáles son sus deberes y obligaciones como cliente de la entidad.



- Planee el pago de la cuota mensual del crédito: valide el plan de pagos y ajuste su presupuesto mensual, de tal manera que incluya en el mismo el pago de la cuota que tendrá con la entidad. Esto le permitirá realizar los ajustes necesarios y tomar el control de sus finanzas.



(Beneficios que quizás usted desconoce de las tarjetas de crédito).



- Revise las fechas de corte y de pago: asegúrese de conocer cuándo es la fecha oportuna y la fecha límite de pago. Esto le permitirá organizarse de acuerdo con sus fechas de ingresos y demás aspectos para dar cumplimiento a esta nueva obligación.



- Conozca los cobros y consideraciones si cae en mora: Conozca a partir de qué fecha se cuenta con el incumplimiento en el pago y, por tanto, cuando entra en mora con la entidad, cuál es la tasa de interés que le cobrarán por mora, y qué otros gastos existen, de acuerdo con los días que lleva. Así mismo si incurre en cobros por cobranza, pre jurídicos y jurídicos. Recuerde que caer en mora puede implicarle un puntaje negativo en las centrales de riesgo que podría afectar las solicitudes futuras de crédito.



(Alianza educativa beneficia a más de 5.000 estudiantes).



- No se cuelgue, avise con tiempo: las entidades cuentan con una serie de opciones y un margen de negociación para el pago de sus obligaciones. En caso de que, a lo largo del tiempo del pago del crédito haya surgido algún improvisto en sus finanzas, valide si usted tiene una opción de negociación. Lo primero es dar a conocer los motivos por los que no va a poder cumplir con la obligación, para poder brindarle una solución indicada según sea el caso. Finalmente, recuerde que se pueden tomar opciones como abonos a capital, negociación del total de la deuda, cambio de plazo, entre otros.



PORTAFOLIO