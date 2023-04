La millonada que dejará de recibir la barra de Atlético Nacional

En la tarde del pasado domingo 16 de abril, en el marco del partido de fútbol entre los equipos Atlético Nacional y América de Cali, se presentaron desmanes y enfrentamientos entre la Policía y varios hinchas del equipo que oficia como local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, señalados de pertenecer a la barra brava ‘Los del Sur’.



Los hechos ocurridos en la tribuna sur del estadio están relacionados con la decisión tomada por parte de los directivos de Atlético Nacional de cerrarle una serie de beneficios económicos y logísticos a la barra que tradicionalmente se ubica en el costado sur del máximo escenario deportivo de Antioquia.



Los incidentes tuvieron como efecto la postura de las autoridades de Medellín de no prestar el estadio al equipo verde, situación que ha llevado a la institución a buscar otro estadio para disputar sus partidos como local mientras la decisión se mantiene, tal como aseguró el presidente del club, Mauricio Navarro.



Lo que ya no percibirá ‘Los del Sur’

La barra de Atlético Nacional, según varios medios deportivos, ha tenido una estrecha relación con la institución desde hace poco más de una década, traducida en varios beneficios que iban desde boletería, hasta viáticos para los partidos como visitante, dinero y la posibilidad de hacer logística dentro del estadio Atanasio Girardot durante los partidos.



No obstante, el club, mediante una decisión corporativa y por exigencia proveniente de la Organización Ardila Lülle, propietaria de Atlético Nacional, decidió empezar a hacer ajustes en la cartera del club, modificando el precio de la boletería suelta y de los abonos; y destinar menos recursos a la contratación de jugadores, así como también ‘cerrarle el grifo’ a la barra, según explicó el presidente del club.



Los beneficios que recibía ‘Los del Sur’, según constató EL TIEMPO, estaban valorados en hasta 1.200 millones de pesos anuales, cifra que se abonaba para la logística del estadio, así como para proteger a las hinchadas visitantes, según explicó Navarro.



Felipe Muñóz, uno de los líderes de la barra, aseguró que ‘Los del Sur’ no pensó nunca en causar violencia dentro del estadio, rechazando lo ocurrido aquel día domingo.



“Estamos tristes porque esto haya sucedido, son sucesos muy distantes a la naturaleza histórica de la barra ‘Los del Sur’, rechazar y condenar estos hechos que sucedieron y no le favorecen a nadie”, dijo Muñoz en declaraciones para ‘Caracol Radio’.



De igual manera, en declaraciones para el noticiero ‘CM&’, Muñóz manifestó su desacuerdo con la cifra de dinero que presuntamente recibía la barra por parte del equipo, manifestando que solo existieron “convenios comerciales” entre ambas partes.



“Eso es totalmente falso, a mí me gustaría mucho que el periodismo pueda preguntarle al presidente de Nacional el por qué de esas afirmaciones, que la sustente con documentación, pero no es así. Hemos tenido muchos convenios comerciales con Nacional que tienen unos montos, que no son fáciles de tocar por cláusulas de confidencialidad“.



