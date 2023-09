¿Hasta cuándo iría el subsidio para taxistas? Minhacienda responde

Siguen revelándose detalles sobre la medida que busca entregarle un apoyo económico al gremio de los taxistas por parte del Gobierno Nacional.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Según aseguró el Ministerio de Hacienda, el primer pago de este subsidio correspondería al mes de septiembre y se haría bajo la modalidad de mes vencido, es decir, que el este primer giro se realizaría en octubre.



(Cuándo comenzarían los pagos del bono de gasolina para taxistas).



Entre los requisitos para acceder a este apoyo se encuentra la actualización de datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), entidad que realizará de hacer validación de la información y que determinará si los conductores se encuentran habilitados o no para acceder a esta ayuda.

Gasolina en Colombia. Archivo particular

¿Hasta cuando iría esta ayuda?

Según indicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, luego de su intervención en el Simposio de Mercados y Capitales de Asobancaria, este auxilio para los conductores de vehículos amarillos irá hasta el mes de enero del 2024.



(Todo lo que debe saber al momento de medirle el aceite a su carro).



Según explica el jefe de cartera, esto se debe al ajuste en la tarifa que los transportadores particulares harían en dicho mes: "Las tarifas de los taxistas van a tener que aumentar hasta enero, por lo que el subsidio va hasta enero", puntualizó.



(Bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país).



Y agregó: "La razón de esta compensación es por que los gobierno locales no han aumentado las tarifas y el Gobierno Nacional no puede aumentar las tarifas".



(Por qué líder de taxistas no está de acuerdo con subsidio de gasolina).



El ministro también reconoció que esto se debe, principalmente, al aumento ininterrumpido del precio del galón de gasolina en el país, agregando que "los taxistas consumen, más o menos, seis galones diarios y esa será la porción que se va a reconocer dependiendo de factores como el kilometraje", teniendo en cuenta que en el último mes este concepto tuvo un aumento de 400 pesos.



PORTAFOLIO