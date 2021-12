La avicultura se recuperó más rápido de lo esperado tras paro

De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), la avicultura creció 3,5 % durante el 2021 y el huevo siguió aumentando 4 % tras el registro histórico del 13,9% en 2020. En el caso del pollo, la tasa fue de 3,2 % contra el 4,5 de decrecimiento que se tuvo en 2020.



“Esperamos cerrar el año, en el caso del pollo, en los niveles del 2019. El 2021 no fue un año fácil para la industria por la pandemia, pero también por qué vimos el efecto del paro y de los bloqueos”, explicó Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi



El crecimiento de la producción del 2020 fue histórico al alcanzar 13,9 %, pero el 80 % de producir pollos y huevos es maíz, soya y frijol de soya y sus precios se incrementaron un 50 % lo cual afectó toda la cadena productiva.



“En medio de este panorama, se dieron crecimientos y, este año, la producción de pollo superará el 1'671.581 toneladas, una diferencia del 1,2 % a lo registrado en 2019. Esto nos lleva a un consumo per cápita de 34,2 kilogramos por año, es decir unos 17 pollos es levemente superior al 2020 con una diferencia de 2,3 kilos, más de un pollo en promedio, superando el techo de hace dos años (36,5 kg)”, dijo Moreno.



Además el sector logrará superar los niveles de producción mes por arriba de las 150.000 toneladas, superando el pico obtenido en 2019 y la capacidad de producción de pollitos de un día está por encima de las 75 millones de aves por mes.



“El sector se recuperó más rápido de lo esperado por la demanda que empezó a jalonar y porque se buscaron nuevas formas de tener reproductoras y huevos fértiles para los pollos y recuperar la capacidad que se tenía desde el año 2019, las inversiones de los nuevos jugadores también se vieron reflejadas. No podemos decir que fue un buen año porque lo que sufrimos en abril y mayo nunca lo habíamos tenido, muchas compañías sufrieron, lo bueno es que nos hemos recuperado”, apuntó el directivo.



Durante el año, el precio más alto que hubo en el caso de un pollo entero fue de 8.975 pesos y del huevo fue de 433 pesos. En noviembre, el precio está en 9.533 para el pollo; y en 310 para el huevo, en septiembre.



“Se va a recuperar la senda de crecimiento, pero la información del Dane nos da cuenta de un incremento del IPC en el caso del huevo del 13 % y del pollo en 20 %, tenemos precios similares a los de antes de los bloqueos. Ya vimos los efectos que tuvo en los precios esos bloqueos y también los cierre totales, teniendo en cuenta los aumentos de las materias primas vemos que esta tendencia se mantendrá en 2022, y a medida que la producción aumente, se mantengan los mismos precios porque tenemos una oferta suficiente, pero vemos que en el caso del pollo el incremento se da por la sustitución de la proteína de carne de res”, puntualizó Moreno.



LLEGAR A EE. UU.



Para 202,2 las expectativas apuntan a que se tendrá un crecimiento positivo en la producción del pollo entre 2,5 % y en el huevo en 3,5 %. Con la erradicación en Colombia de la enfermedad de Newcastle, el sector está trabajando en la apertura de mercados internacionales como Japón y Estados Unidos.



“La erradicación es un logro de 20 años de trabajo en Colombia, se está trabajando en la admisibilidad sanitaria del país en el mercado norteamericano para el otro año, estamos apuntado a este mercado y nos permitirá abrir otros mercados. Colombia tiene la capacidad para exportar piezas de pollo como las alas o pechugas fileteadas en empaques, cerca de unas 350.000 o 200.000 toneladas en unos cinco años por un valor de 4 o 5 millones de dólares. Además esto no afectaría el consumo interno, porque no pensamos exportar pollo entero sino piezas que tienen un alto valor como por ejemplo los corazones de pollo, patas y alas”, señaló Moreno.



La idea es que esta admisibilidad no tarde la misma cantidad de tiempo que se dio en productos como el aguacate.

