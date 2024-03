Las razones de Bancolombia para bajar su Tasa Techo hasta el 12 % efectivo anual

Bancolombia anunció que desde este viernes su estrategia de Tasa Techo para la financiación de vivienda en pesos se reduce a 12 % EA con el propósito de contribuir en la recuperación del sector inmobiliario y constructor.



Esta nueva medida, que aplicará para cerca de 175 proyectos financiados por la entidad en todo el país, busca apoyar a los colombianos que quieren ser propietarios otorgando desembolsos que, según cálculos de Bancolombia, podrían alcanzar los $520.000 millones al cierre de 2024, y que impactarían a unas 5.691 familias.



(Lea: ¿Bajará las tasas? Piden al Banrep disminución del 1 % tras inflación de febrero).



El nuevo anuncio amplía el espectro de financiación, pues la nueva tasa de 12 % EA para desembolsos en pesos aplicará también para leasing habitacional no familiar en No VIS, igualmente en proyectos financiados por la entidad. A este beneficio también pueden acceder los colombianos que residen en alguno de los 20 países atendidos por este banco, como Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Australia, entre otros.



Según la entidad, en términos prácticos, un crédito de vivienda VIS en un proyecto financiado por Bancolombia con un monto promedio de $76 millones podría percibir un ahorro de hasta $150.000 mensuales. En relación con una vivienda No VIS en un proyecto financiado por la entidad y con un monto promedio de $248 millones el ahorro mensual rondaría los $ 550.000 mensuales.



(Le recomendamos: Titularizadora Colombiana realizó su emisión 75 en el mercado de capitales colombiano).



“En Bancolombia no somos ajenos a los retos que enfrentan los distintos sectores de la economía. Es claro que aún se requieren medidas que inyecten mayor dinamismo”, dijo Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. “Para el caso del sector inmobiliario y constructor, estas se traducen en soluciones que impulsen un mayor apetito por la compra de vivienda”, agregó.



Destacó que “dicho sector, además, aporta 6,7% de los empleos en Colombia y moviliza al menos 32 subsectores, que entran a ser parte de su cadena productiva”.



(Le recomendamos: Cede la fiebre por el dólar en la Argentina de Milei: ¿una buena noticia?).



Bancolombia dijo que esta decisión pone la tasa de interés b, que ronda hoy el 16 % EA para un Crédito hipotecario en VIS. En el caso de Leasing Habitacional No Familiar para no VIS la diferencia puede ser de hasta 6 % menos respecto de la tasa política.



Así mismo, la entidad afirma que los beneficiarios VIS podrán aplicar al mismo tiempo al subsidio del programa Mi Casa Ya y a la nueva tasa techo.



PORFAFOLIO