Bailarines, que huyeron de Rusia por la guerra

Joy Womack, la primera estadounidense en graduarse en la academia de ballet del Bolshói, construyó una elogiada carrera en el competitivo mundo de la danza clásica en Rusia y su historia fue retratada en Hollywood.



Pero el estallido de la guerra en Ucrania interrumpió su trayectoria, al igual que la de decenas de bailarines que huyeron por el conflicto. “Fue un momento duro, lloré. Fue un duelo porque no sabía qué vendría a continuación. Se sintió como el fin de mi carrera”, dice Womack, en California.



Cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero, la texana estaba temporalmente en Polonia coreografiando ‘Joika’, la película protagonizada por Diane Kruger que sigue sus pasos, desde que llegó a Moscú sin hablar ruso a los 15 años hasta convertirse en el cisne blanco del ballet del Kremlin.



Womack tomó la dura decisión de no regresar a Rusia y dejar atrás sus pertenencias, amigos y años de sacrificios para triunfar en uno de los ambientes más competitivos del ballet mundial.



“Estaba construyendo un futuro en Rusia. Mi carrera y mi educación allí impulsaron una carrera internacional en Occidente. Así que para mí fue realmente duro cerrar esa puerta”, dice mientras después de un ensayo desvenda sus pies, que muestran las marcas del oficio.



Lo que vino luego fue la incertidumbre: “Conseguir trabajo durante esos cuatro primeros meses fue imposible. Había tantos bailarines ucranianos, tanta gente tratando de conseguir algún empleo. Me sentí perdida, con el corazón roto. Lidié con más negativas que nunca antes”.



Miedo y tristeza



Decenas de bailarines extranjeros y nacionales han abandonado Rusia por el miedo a ser llamados al frente de batalla y por la imposibilidad de trabajar con la guerra ensombreciendo la escena cultural, afirma Ilya Jivoy. Oriundo de San Petersburgo y con 26 años de carrera, Jivoy partió con su esposa ucraniana hacia un futuro incierto, pero convencido de que era la mejor decisión posible.



“Desde que todo comenzó, estaba en shock. No podíamos trabajar normalmente, no sabíamos qué hacer, por eso nos fuimos”, explica Jivoy, quien formaba parte del teatro Mariinsky, en su ciudad natal.



“Creo que ahora es imposible trabajar en el ámbito cultural en Rusia. No es más sobre el arte, sino sobre el miedo y la tristeza. Yo no sé ni qué voy a hacer la semana que viene. Es muy duro para nosotros, pero estamos agradecidos”, comenta Womack, quien dice sentirse a diario preocupada por los colegas que dejó atrás. “Aunque estamos sufriendo, hay gente que está sufriendo aún más que nosotros. Un colega con el cual trabajé el año pasado acaba de recibir la convocatoria militar. Él es un bailarín de ballet, no es militar. Es el fin de su carrera y es realmente aterrorizante para su esposa y sus hijos”, lamenta.



Reunidos en la danza Womack, sigue itinerante a la espera de una base para continuar su carrera, se ha reencontrado con varios de sus colegas de la escena rusa para aunar sus emociones en una única presentación el 12 de noviembre. “Sé que las artes tienen el poder de unirnos”, dice Elizabeth Segerstrom, del Centro para las Artes Segerstrom. En el centro cultural de Costa Mesa se realizará ‘Reunidos por la danza’.



