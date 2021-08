Bajo apetito y valoración golpearon la emisión de LLP

La Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de LatAm Logistic Properties, desarrollador, propietario y operador de inmuebles logísticos en la región Andina y Centroamérica, la primera que se hacía en la Bolsa de Valores de Colombia en 10 años, no tuvo la acogida de los inversionistas y comprobó la falta de apetito por renta variable y el mal momento del mercado.



La compañía dijo que esta situación se debió a que por condiciones de mercado, la colocación de acciones no se perfeccionó y aseguró que tiene recursos para continuar su operación e inversiones en los países donde tiene presencia.



De todas maneras, analistas y conocedores señalaron las posibles fallas que se pudieron presentar para que la operación no se diera. Estas van desde unas condiciones no propicias en este momento, falta de maduración de la empresa, un mayor lobby y la falta de apetito por acciones locales, que se explican con una caída del mercado del 14,64% en lo corrido del año y del 7,85% desde el 5 de agosto del año pasado.



Otros, como el analista financiero y bursátil Andrés Moreno Jaramillo señaló a las firmas comisionistas por no hacer la suficiente promoción del mercado.



El cambio de estrategia de ingresos hacia los fondos de inversión colectiva en donde los portafolios suman cerca de $100 billones al parecer les da mucha resiliencia y por lo tanto han migrado su fuerza comercial a la captación con esos fondos y la renta fija, y dejaron de lado las acciones, dijo.



En el caso de LLP el emisor hizo un esfuerzo por sacar la OPI adelante, junto con la labor de la bolsa, pero no es suficiente si las firmas comisionistas no promocionan al mercado con objetivos claros, metas por cumplir, personal capacitado como sí lo hicieron en su momento con las emisiones de ISA, ETB y Ecopetrol.



Para Moreno Jaramillo es lamentable que el mercado accionario no crezca pues inversionistas, analistas y empresas se benefician de que la Bolsa sea un buen me mecanismo de financiación.



“Mientras eso no pase puede llegar a cotizar la acción de Apple a Colombia y no pasará nada”, asegura el analista.



Lo que se necesita son más intermediarios, profesionales educados que se alinien para promocionar una excelente compañía. Y lo peor de todo es que LLP se da cuenta que acá no se puede enlistar para financiarse y lo debe hacer afuera, indica.



Colombia es ideal pues Perú y Costa Rica son pequeñas.



Varios analistas han dicho que en estos procesos de emisiones de acciones hay pros y contras, pero en su momento no se levantaron voces a advertir fallas o errores en la operación que pretendía hacer LLP.



“Si fue porque estaba mal valorada o buscaban mucho se habría podido hacer una labor de lobby. Los promotores deben hacerle lobby a todo el mercado y recibir propuestas”, dijo.



Iván Felipe Agudelo, especialista en acciones de Alianza Valores considera que LLP es atractiva ya que opera en un sector resiliente, el logístico de bodegas y centros de distribución y está teniendo éxito en comercio electrónico.



Sin embargo, señaló algunos aspectos como el que sea una empresa que por ser nueva ha tenido un crecimiento exponencial y que espera crecer con mas de un millón de metros en 2025, una cifra que algunos esperan que sea difícil de conseguir.



Otro aspecto que para el analista, llamó la atención es que LLP con la financiación esperada de unos US$225 millones doblaría el patrimonio, según las cifras a junio lo que para ellos, siendo una empresa de buen tamaño era un poco grande, dijo.



EL FACTOR PERÚ



Para Iván Felipe Agudelo, de la firma Alianza Valores, “lo que definitivamente no gustó a algunos inversionistas fue la exposición de LLP a Perú y el nuevo gobierno de izquierda, recién posesionado”.



Otro aspecto es que según analistas al precio de la acción habría que descontarle la desvalorización que los activos financieros inmobiliarios han registrado en los últimos meses en Colombia por cuenta de la crisis asociada a la pandemia y que va del 12 al 19%. Esto en razón a que están involucrados al sector comercial que fue afectado, lo mismo que con el de oficinas, que no se están usando mucho.



