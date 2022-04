Bajo crecimiento y alzas de la Fed crean temores de recesión

La diferencia de lo que esperaban los analistas y el mercado internacional, la economía de Estados Unidos registró en el primer trimestre de 2022 un revés de 1,4% motivado por un menor crecimiento de inventarios y un mayor déficit comercial.



El resultado, según evidenciaron las agencias de prensa, fue “mucho peor” que lo esperado por los analistas, quienes habían estimado un leve aumento en este lapso.

“La contracción que se registró es sorpresiva (...) Esto pone sobre la mesa la posibilidad de recesión máxime en caso de que la Reserva Federal intenta avanzar al ritmo que se ha venido sugiriendo en las últimas semanas”, dijo Diego Camacho, economista internacional senior de Credicorp Capital.



Vale la pena resaltar que esta caída se produjo después de que la economía creciera un 6,9% en el último trimestre de 2021, según las cifras publicadas este jueves por el Departamento de Comercio.



Esta caída, según recuerda el Grupo de Investigaciones Bancolombia, representa la mayor contracción para la economía de Estados Unidos desde el segundo trimestre de 2020 por la crisis y cierres generados por la pandemia de la covid-19.



LAS RAZONES



Uno de los factores que explicaron la caída de la economía estadounidense está explicada por el déficit de la balanza comercial, donde en el período de análisis, se registraron más importaciones que exportaciones.



“Efectivamente, debido al encarecimiento de los bienes importados por problemas asociados a la cadena de suministros y la invasión a Ucrania, los precios de materias primas esenciales han aumentado, lo cual evidentemente es un elemento que afecta a la reactivación”, dijo la consultora LifeInvest Wealth Management.



Para este período de análisis, el déficit comercial creció hasta el 14,2%, siendo un nivel que no se había registrado en la última década. Las exportaciones cayeron 1,5% mientras las compras externas crecieron en 4,2%.



Igualmente, de acuerdo con el Grupo de Investigaciones de Bancolombia, los cambios de inventarios cayeron 17,9%.



Por otro lado, también ya han expirado la mayoría de los programas de estímulo fiscal lanzados por el Gobierno federal para apoyar a las familias y negocios ante el impacto de la pandemia. Así las cosas, este segmento de gasto público registró una contracción de 0,7%, donde el gasto del Gobierno Federal (-1,5%) fue mayor al Estatal (-0,2%).



Asimismo, según el reporte estadístico, el aumento de los casos de la variante ómicron también influyó sobre “continuas restricciones e interrupciones en las operaciones comerciales en algunas partes del país”.



LOS PUNTOS POSITIVOS



Entre las divisiones positivas del reporte estadístico destacan la categoría de consumo privado, la cual repuntó en el período en un 0,7% impulsado por la demanda de servicios que incrementaron 1,1%, mientras que el de bienes mostró un ligero retroceso de -0,03%.



“Por el lado de los durables, el buen momento estuvo explicado por la demanda de vehículos y repuestos, muebles y equipos para el hogar y bienes de entretenimiento. En relación a los no durables, la caída más acentuada fue en el gasto en combustibles, seguida de la registrada en vestimenta y calzado”, cita el informe del Grupo Bancolombia.

Para el caso de los servicios, las divisiones que más aportaron fueron el gasto en salud, vivienda y servicios públicos y servicios financieros.



BIDEN DESCARTA PROBLEMAS



En conferencia de prensa de este jueves por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje de tranquilidad y descartó una futura incertidumbre sobre la economía de su país.



“La economía estadounidense, impulsada por las familias trabajadoras, sigue siendo resiliente frente a los desafíos históricos”, dijo el mandatario al subrayar que “factores técnicos” afectaron el desempeño entre enero y marzo, de acuerdo a lo reseñado por la agencia AFP.



Posteriormente Biden agregaría que “no está preocupado” por un riesgo de recesión en el país y enfatizó en que EE.UU. “Enfrenta los desafíos del covid-19 en el mundo entero, la invasión injustificada de Ucrania por (el presidente rusa Vladimir) Putin, y la inflación mundial”.



¿HAY RIESGO DE RECESIÓN?



Luego de conocerse la caída del PIB se encendieron las alarmas sobre el shock de recesión que podría caer sobre Estados Unidos, sin embargo, aún es muy temprano para evaluar ello. Vale la pena destacar que para que una economía entre en recesión debe caer tres trimestres de forma consecutiva.



“La economía no está cayendo en recesión (...) El comercio ha sido golpeado por el incremento de las importaciones, pero esto acabará cediendo”, dijo en una nota a sus clientes Ian Shepherdson, economista jefe de la consultora Pantheon Macroeconomics.

Los analistas confían en que la economía de EE.UU. se recupere luego de superar la ola de ómicron y repuntará en el resto del año aunque a un menor ritmo.



EL ESCENARIO DE LA FED



El dato del primer trimestre se conoce una semana antes de que la Reserva Federal (FED) suba nuevamente la tasa de interés en Estados Unidos, una política que, según han comentado en días recientes, será “agresiva” en un intento por controlar la inflación.

Sin embargo, los analistas sostienen que el organismo monetario “no cuenta” con mucho espacio para hacer los incrementos y que su política podría ralentizar la reactivación.

“Si llegara a hacerlo, la gran pregunta es si eso no causará un impacto en la estabilidad financiera”, argumentó Camacho, de Credicorp.



ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO