Pese a balances financieros, se mantiene el apetito por dividendos ante caída de tasas

Aún falta que algunas compañías den a conocer sus proyectos de distribución de dividendos, pero el balance va a ser mixto.



Los emisores con resultados más sólidos probablemente traten de mantenerlos o disminuirlos levemente, mientras que, aquellos que tuvieron pérdidas o utilidades bajas probablemente no paguen dividendos.



(Lea más: Enel generó $2 billones de utilidades y pagó $3,1 billones en impuestos)

Así lo considera Jahnisi Cáceres, analista de renta variable de Acciones y Valores, quien considera que pese a que los pagos a los accionistas pueden no ser tan altos parecen ser más atractivos, teniendo en cuenta que se espera que la rentabilidad de los CDT disminuya en los próximos meses, haciendo las rentabilidades por dividendos más atractivas.



Hasta la fecha, varios proyectos de distribución de utilidades correspondientes a 2023 han sido presentados, y aunque algunas empresas se adhieren a sus políticas de distribución, hay otras que sorprenden, de acuerdo con FinXard.



Según reporta dicho portal, la variación en la distribución de utilidades entre 2023 y 2024 es notable. Dice que hasta el momento ocho acciones aumentarían su dividendo para este año, otras cuatro mantendrían el mismo pago del 2023, otras nueve reducirían su dividendo y cuatro acciones no pagarán.

(Lea más: Balances financieros del 2023 afectan los dividendos que se pagarán en 2024)

Ecopetrol ayer divulgó que de sus utilidades de $19,1 billones, pagará un dividendo de $312 por título, 47% menos que en 2023.



Enka pagaría un dividendo de $1,20 lo que registraría una variación del 200 % frente a lo pagado en 2023.



Las acciones preferencial y ordinaria de Cementos Argos pagarían $429,70, con un incremento del 33 % frente a 2023.



El título de Mineros pagaría un dividendo de $355,50 y registraría un incremento del 21 %.

Dividendos iStock

(Vea: 'Top': estas son las empresas colombianas más responsables en ESG)

GEB haría el pago de un dividendo por acción de $251 lo que supondría un 15 % más que en 2023.



Las acciones preferencial y ordinaria de Grupo Argos, pagarán cada una $636 por acción, con un incremento del 11% frente a lo que pagaron durante 2023.



La acción de Celsia pagaría $310, con un incremento del 10 %.



Por su parte, Grupo Bolívar pagaría $2.484 por cada acción y no registraría variación frente a 2023. Las acciones preferencial y ordinaria de Bancolombia, no registrarían ninguna variación con los $ 3.536 propuestos por cada título.



Promigás pagará $516 y no registrará variación. La acción de Terpel pagaría $786,20, para una variación negativa de 14% frente a 2023. La preferencial de Corficolombiana, pagará dividendo de $ 1.135 registraría una variación negativa del 17 % frente al 2023.

(Lea más: Así reciben los nuevos dueños de Grupo Éxito las finanzas de la empresa)

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Portafolio