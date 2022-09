El 72% de las operaciones financieras son con banca móvil e internet

Los canales digitales continuaron generando el mayor crecimiento en el número de operaciones en el sistema financiero al cierre del primer semestre del año.



De acuerdo con la información reportada a la Superintendencia Financiera por todas las entidades del sector, en el primer semestre de 2022 el sistema financiero colombiano realizó un total de 6.667 millones de operaciones; de las cuales 2.957 millones fueron de tipo monetario, por un monto de $5.328 billones y 3.709 millones fueron no monetarias.

En el primer semestre de 2022 el número de operaciones monetarias y los montos transados aumentaron en 9,9% y 8,4%, respectivamente, frente a lo registrado en el segundo semestre de 2021; a su vez, las operaciones no monetarias aumentaron en un 5,1%.



(Bancos proponen trabajar por un país más incluyente y sostenible).



De acuerdo con la Superfinanciera, en el primer semestre de 2022 el mayor número de operaciones monetarias se realizó en el canal telefonía móvil con 738 millones por $204 billones. Por monto de operaciones los primeros lugares los ocuparon los canales internet y oficinas, con $2.473 y $1.286 billones, respectivamente.



Los preferidos



Un aspecto importante que menciona el informe de operaciones del primer semestre de la Superintendencia Financiera es que el 72% de las operaciones se realizó por banca móvil e internet.



En ese sentido, se mantiene la dinámica de crecimiento de estos canales, siendo además los preferidos por los consumidores del sistema financiero colombiano para realizar sus operaciones.



(Esto han subido de precio los productos más esenciales en A. Latina).



Por su parte, los canales predilectos para realizar transacciones de dinero son la telefonía móvil, con 738 millones de operaciones y un crecimiento del 23,6% frente al segundo semestre del 2021.



A continuación se encuentran los datáfonos, de los que hay 1.086.812 unidades en el país y con ellos se realizaron un total de 558 millones de operaciones, con un crecimiento del 3,1% frente al segundo semestre del año pasado.



Por su parte, a través de internet se realizaron 404 millones de operaciones, lo que representó un crecimiento del 10% frente al semestre inmediatamente anterior.

La Superfinanciera dijo en su informe que internet fue el canal con mayor monto transado, con un total de $2.473 billones, lo que representó un incremento del 12% respecto al segundo semestre de 2021.



(Productos de la canasta familiar que más han subido y bajado de precio).



Los canales menos utilizados para realizar transacciones de dinero fueron la audiorespuesta con 652.995 operaciones y las oficinas, con 222 millones de transacciones.



Al comparar el primer semestre 2022 con el semestre inmediatamente anterior el número de operaciones monetarias realizadas a través de audiorespuesta registran un crecimiento del 85,6% y las hechas en oficinas del 16,1%.



Una de las actividades que más realizan los consumidores financieros es la consulta de saldo de sus productos y a través de la telefonía móvil en el primer semestre se realizaron 3.102 millones de operaciones no monetarias, con un crecimiento del 7,9% frente al segundo semestre del año y a continuación está internet con 549 millones de consultas, aunque por este canal la cifra cayó el 6,4%.



En cambio, por donde hay menos consultas de saldo son los datáfonos con 6,5 millones de operaciones no monetarias, una cifra que representa una caída de 27,9% frente al semestre anterior. En las oficinas se hicieron 13,2 millones de operaciones no monetarias de consulta de saldo, con una caída del 10,4% y luego por audiorespuesta, 14,9 millones de operaciones no monetarias de consulta y una disminución de 3,5% frente al segundo semestre de 2021.



En la 5.641 oficinas del sistema financiero que hay en todo el país se hicieron 235 millones de operaciones, de las que 222 millones fueron operaciones monetarias por $1.286 billones y además se hicieron 13,2 millones de operaciones no monetarias.



Adicionalmente, en los 16.012 cajeros automáticos sobre los que hubo reporte en todo el país se hicieron 419 millones de operaciones de las que 395 millones fueron monetarias por $158 billones y además se realizaron 23,3 millones de tipo no monetario.



Con los 1.086.812 datáfonos reportados se realizaron 564 millones de operaciones, de las que 558 millones fueron transacciones monetarias por $83 billones y 6,5 millones fueron no monetarias.



Con la figura de los corresponsales bancarios, de los que hay 250.344 en Colombia, entre enero y junio pasados se hicieron 370 millones de operaciones monetarias que sumaron $144 billones.



Según la Superfinanciera, en los primeros seis meses del año por el canal de internet se realizaron 954 millones de operaciones no monetarias y 404 millones de operaciones monetarias por $2.473 billones.



PORTAFOLIO