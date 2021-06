Bancarización, el desafío de los mineros para formalizarse

El poco acceso al sistema financiero ha frenado los procesos de formalización de muchos mineros de Colombia, quienes no tienen posibilidades de obtener créditos de inversión y se enfrentan a trabas para vender y exportar los materiales que producen.

El profesor Osvaldo Ordóñez, de la facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) Sede Medellín, recordó que aunque el problema se identificó hace más de 10 años, solo en 2021 se logró estructurar un proyecto de ley –que aún no ha sido aprobado– para resolverlo.



“Todos los mineros tienen teléfonos celulares, pero cuando van a un banco les dicen que no pueden abrir cuenta porque es un sector riesgoso, a pesar de que aporta el 1,6 % del PIB y representa más del 11 % de las exportaciones del país”, señaló el profesor Ordóñez, líder del grupo de investigación en Georrecursos, Minería y Medio Ambiente (Gemma) de la Unal.



Piedad Henao, representante de los pequeños mineros, explicó que las políticas de prevención y control del lavado de activos en Colombia, establecidas en 2014, pusieron a la minería como actividad de alto riesgo y desde entonces pocos mineros han podido acceder al sistema financiero.



“A cualquier persona le piden 3 o 4 papeles para abrir una cuenta, pero si en el formulario la persona informa que su actividad económica es la minería, los requisitos se suben hasta 30. No hay confianza. Y si son mineros de subsistencia (barequeros), les toca meter los ahorros debajo el colchón”, dijo la señora Henao en el foro Realidades y retos de la bancarización minera, organizado por el Gemma.



El profesor Ordóñez señaló que en casos en los que los mineros son afectados por emergencias –como sucedió con Hidroituango–, la falta de bancarización les impide certificar sus ingresos, un dato clave para negociar sus indemnizaciones. “Para mover dinero a los mineros les toca pagar giros y eso tiene unos costos más altos”, agregó.



Carolina Palacio, abogada de la Corporación de Comercializadores de Minerales de Colombia (Corcomicol), señaló que otro de los problemas es la falta de cobertura de los servicios financieros. “Así el minero quiera acceder al sistema no puede porque la mayoría de los bancos no tienen cobertura en los lugares donde hay explotación minera, y con un pedazo de oro ellos no siempre pueden comprar el arroz”, detalló.



PORTAFOLIO