¿Por qué estamos en un buen momento para ahorrar?

Diego Fernando Prieto Rivera, presidente de Banco Caja Social, fue el anfitrión del Encuentro Internacional de Líderes de Banca Retail del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI), organismo fundado en 1924, con 88 miembros de 65 países y en el que el banco colombiano es el único representante.



¿Cuál es el aporte de las cajas de ahorro y bancos minoristas a la sociedad?



El Banco Caja Social como miembro del WSBI se ha orientado, desde su origen, a la provisión de servicios financieros con énfasis en la atención de sectores populares, microempresarios y pequeñas y medianas empresas, contribuyendo al desarrollo del país y al progreso económico y social de estas personas y sus familias.



(‘Bancoomeva compra cartera al 20% y baja tasas de tarjetas’).



¿Por qué solo en el pasado reciente se habla de educación financiera?



La promoción de la pedagogía para el bienestar financiero fue una de las razones que dieron origen a la creación del Banco Caja social como la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros de San Francisco Javier hace 112 años. En la actualidad, el Banco Caja Social se mantiene fiel al legado de Fundación Grupo Social, su dueña, reiterando su compromiso y su vocación de servir a los mercados populares. Además, seguimos robusteciendo nuestro programa de bienestar financiero a través de cuatro ejes: conocimiento, herramientas, consejos, beneficios y retos, orientados a que las personas tomen mejores decisiones financieras. La Superintendencia Financiera le otorgó a nuestro programa el sello de calidad de Educación Financiera.



¿Cuáles fueron los principales mensajes del encuentro de Cartagena?



Expertos de Alemania, España, Francia, Honduras, India, Marruecos, Perú, Colombia, entre otros, socializaron sus perspectivas sobre tendencias globales en educación financiera, ciberseguridad y finanzas sostenibles. Para lograrlo, se contó también con la participación de grandes aliados como Movistar Empresas y Minsait, quienes intervinieron en la sesión de historias de éxito en digitalización y ciberseguridad.



(Responsables del caos bancario deberán responder).



La creación de un lenguaje común entre entidades inspiradas en un propósito de contribuir al desarrollo de los mercados populares se convierte en una caja de resonancia para compartir reflexiones y hacerle frente a los desafíos de la humanidad, ofreciendo una mirada desde otra perspectiva en la que el servicio y la inclusión de los menos favorecidos no es simplemente una oportunidad de negocio o una moda, sino el eje central de una actuación centenaria.



¿Cómo fue el resultado del banco en 2022 y que proyecciones hay para 2023?



El 2022 fue un año positivo, aun en medio de un inicio marcado por la incertidumbre que vivía el país. El banco se consolidó nuevamente en el primer puesto en calidad de servicio según la encuesta de CIV (Customer Index Value). En segundo lugar, en términos de posicionamiento, seguimos dentro de las tres marcas favoritas de bancos en Colombia. Se registraron 500.000 nuevas cuentas de ahorro, de las cuales cerca del 30% fueron cuentas digitales, llegando actualmente a 750.000 clientes digitales. De igual forma, se posibilitó a 17.000 hogares adquirir vivienda, de los cuales 7.000 se beneficiaron con la política del banco de la ampliación del subsidio Frech. Y en microcrédito se otorgaron cerca de $804.000 millones.



Para el 2023, consolidaremos el posicionamiento en el mercado masivo y popular y nos propusimos un crecimiento de más de 200.000 clientes alcanzando cerca de 2,7 millones de clientes activos. La meta es incrementar la participación de mercado con foco en la captación masiva, el crédito de consumo, el microcrédito y la línea de vivienda, así como la consolidación de la venta de productos digitales.



¿Se sumarán a la baja de tasas?



Si, pero hay que tener cuidado que con la disminución no se incentive un consumo que deje vulnerables a los clientes. Este momento es de ahorrar, apretarse el cinturón para la situación que se vive. En microcrédito, donde el límite de tasas es 58% y se ven colocaciones usualmente a 46%, nosotros, dependiendo de los perfiles, llevaremos la tasa al 32,2%. En vivienda nuestra oferta es una tasa preferencial de 14% para VIS y VIP en proyectos financiados o cupos de venta aprobados por el banco desde enero de 2021 y febrero de 2023 en operaciones aprobadas no desembolsadas. Para marzo y siguientes meses lo que se ve es una moderación de las tasas, esperando una disminución.



(‘Baja de intereses puede venir para otro tipo de créditos’).



En tarjetas la exoneración de cuotas de manejo por uso, pago mínimo reducido que se difiere a 36 meses y llevar las tasas en tarjetas de crédito con cupo hasta $4 millones al 25% E.A.



¿Qué retos plantea el deterioro de la cartera?



Un escenario de desaceleración económica y altos niveles de inflación como los que vive el país sin duda impactan el comportamiento de la cartera crediticia, no sólo en materia de crecimiento sino además en términos de morosidad. Lo anterior por supuesto en el contexto que hemos expresado en reiteradas ocasiones que los colombianos tienen en general muy buenos hábitos de pago.



Dentro del marco anterior, continuamos acompañando a los clientes entendiendo la situación particular, para posteriormente, dentro de la normatividad vigente, estructurar conjuntamente soluciones flexibles que le permitan a los hogares y empresas seguir atendiendo sus obligaciones con el banco.



(Por qué la crisis bancaria estaría beneficiando a las criptomonedas).



¿Qué productos nuevos lanzarán este año?



Trabajamos en enriquecer la propuesta digital. Se lanzarán los productos de crédito hipotecario digital y crédito de libranza digital. Ambos productos están en etapa de pruebas finales. Además, se llega la vigésima edición del Premio a la Excelencia, que junto a Anif busca reconocer y exaltar el trabajo de las micro y pequeñas empresas en la reactivación económica.



PORTAFOLIO