Cuánto subirá el Banco Central Europeo las tasas de interés

Los nubarrones sobre la política macroeconómica europea se despejarán, al menos en una parte, este jueves. Esto es porque este jueves el Banco Central Europeo (BCE) decidirá el tamaño de su primer incremento de tasas de interés desde el pasado 2011, en un esfuerzo por combatir la asfixiante inflación que también enfrenta la zona del euro.



De hecho, el martes se conoció que la inflación en este territorio fue de 8,6% interanual en junio, unas cinco décimas por encima del mes de mayo y también sobre las expectativas de los analistas para el quinto mes del año. Para mayo, la energía, los alimentos y los servicios fueron las categorías que más pesaron en el dato inflacionario.



Cabe mencionar que en la región de la moneda única, la inflación hace tan solo un año estaba ligeramente por debajo del 2%. Este indicador, además, es más elevado para el conjunto de la Unión Europea, donde llegó hasta el 9,6%.



Es por esto que ahora el debate no se centra en si el Banco Central Europeo hará o no un incremento, sino sobre la cuantía de este, si finalmente se decidirá por los 25 anunciados previamente o incrementará 50, tal como lo anticipa el mercado en una apuesta más agresiva, así como lo han realizado sus pares en otras partes del mundo.



Para Diego Camacho, economista senior internacional de Credicorp Capital, la decisión aún no tiene una entera claridad.



“Creo que hay una decisión realmente dividida. Hay dos versiones provenientes de agencias internacionales. Mientras Reuters dice que el resultado de la inflación los llevaría a un incremento de 50 puntos básicos, en Bloomberg reportan la dificultad que tendrían desde el BCE para realizar un movimiento de esta naturaleza sin lanzar un mecanismo que permita la recompra de bonos o deuda de las naciones como Italia o España que se verían afectadas por un incremento de esa magnitud”, apuntó Camacho.



En la actualidad, y por los últimos ocho años, la tasa de interés para depósito de la zona del euro está en negativo con -0,5%, por lo cual un incremento de 25 puntos básicos la llevaría a -0,25% y un alza de 50 puntos básicos la llevaría al 0%, lo que de igual forma la dejaría muy por debajo de las cifras alcanzadas por la FED.



Desde Investigaciones Económicas para Itaú Colombia estiman un incremento de la tasa de interés en 50 puntos básicos para controlar la inflación.



“Esto, en la medida en que se ha venido dando un incremento muy acentuado en la inflación que está presionando a la entidad a hacer un movimiento más agresivo. Asimismo, la devaluación del euro, que lo hemos visto cercano a la paridad (con el dólar) también presiona a una mayor inflación por la devaluación. Una decisión de esta magnitud también podría ayudar a contener las expectativas en medio de la inflación y evitar una mayor pérdida del valor del euro”, dijo Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia.



De acuerdo con la plataforma Refinitiv, para la reunión de este jueves, el 22,4% de los analistas espera un incremento de 50 puntos básicos, mientras que un 77,6% estima un alza de 40 puntos básicos.



Por su parte, la consultora Pantheon Macroeconomics, también coincide con el hecho de que la inflación marque un nuevo récord en junio, es el indicador de que la entidad monetaria suba sus tasas en 50 puntos básicos.



“Consideramos que el BCE subirá en 0,25 puntos porcentuales, pero un alza de 0,50 no sería de extrañar para nadie”.

PORTAFOLIO