Banco de Bogotá, con CDT digital a tasas desde 15,48 %

El Banco de Bogotá dijo que los CDT se pueden abrir de manera digital en los diferentes canales virtuales de la entidad financiera, con tasas desde 15,48 % efectivo anual (EA) a un plazo de 180 días.



“Entre nuestras opciones de ahorro e inversión se destacan nuestros CDT, que no solo brindan seguridad en la inversión, respaldada por una de las entidades bancarias con más trayectoria en el país, sino que también cuenta con cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín. Este es, sin lugar a dudas, un gran momento para invertir en un CDT debido a las tasas que rigen en el mercado y la solidez del producto”, afirmó Mauricio Fonseca Seather, vicepresidente de Banca de Consumo y Pyme.



En el Banco de Bogotá, los clientes pueden abrir el producto en la red de sucursales bancarias, o en los canales virtuales de forma segura en cinco minutos. De igual forma, la entidad financiera cuenta con una herramienta que permite simular la inversión para que los clientes tengan claridad en el retorno, de acuerdo con el monto, el plazo, antigüedad y segmento.



La entidad dijo que actualmente se pueden abrir CDT desde $100.000 y con plazos desde tres meses, estos cuentan con Seguro de Depósitos Fogafín, no tienen comisión de apertura, y los rendimientos están sujetos a la retención en la fuente, pero exentos del cobro del 4×1.000.



Expertos del Banco de Bogotá recomiendan tener en cuenta 3 factores claves: seguridad, liquidez financiera, y características del CDT. En cuanto a la seguridad, se recomienda optar por instituciones robustas, vigiladas por la Superintendencia Financiera y con cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín, ya que por su reputación y las regulaciones que las rigen, le garantizan al cliente el cumplimiento de la devolución de sus recursos y el pago de los rendimientos.



De igual forma, el inversionista debe tener claro cuánto dinero se dispone para realizar inversiones sin afectar la liquidez del día a día, esto teniendo en cuenta que el dinero invertido no estará disponible hasta la fecha de vencimiento del CDT. Así pues, se debe establecer un monto de inversión y plazos de tiempo realistas que no afecten la estabilidad financiera del cliente.



Finalmente tenga en cuenta que las tasas de captación se mantienen en constante ajuste para adecuarse a la inflación, por lo que suelen garantizar un nivel de rentabilidad real y, en escenarios de tasas altas como el actual, compite y supera a otros instrumentos financieros, manteniendo el bajo nivel de riesgo.

