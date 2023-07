Qué llevó al Banco de la República a frenar la subida de tasas

Con el anuncio de que dejaría inalterada en el 13,25% su principal tasa de interés, la Junta Directiva del Banco de la República finalizó 18 meses de alza en las tasas de interés para enfrentar la inflación.



El gerente general de la entidad, Leonardo Villar, dijo que en su discusión de política, la Junta tuvo en cuenta que la inflación continuó descendiendo en mayo liderada por la disminución de los precios de los alimentos.



Aseguró que las tasas de inflación de regulados y de servicios (sin alimentos ni regulados) aumentaron. Las medidas de inflación total (12,4%) y básica (10,5%) permanecen alejadas de la meta de 3,0%.



Para el directivo, las expectativas de inflación de los analistas económicos continuaron disminuyendo y se ubican en 6,4% a 12 meses y en 4,0% a 24 meses. Para fin de 2024 se ubican en 5,0% en la mediana de la muestra.



Así mismo, dijo que el PIB registró un crecimiento anual de 3,0% en el primer trimestre de 2023. La pérdida de dinamismo de la actividad económica continuó en abril según lo mostró el indicador de seguimiento a la economía (ISE).



La moderación del dinamismo de la demanda interna ha inducido un ajuste importante en el desbalance externo del país, cuyo déficit de cuenta corriente se redujo a 4,2% del PIB en el primer trimestre de 2023, frente a un déficit de 6,2% en 2022.

Villar enfatizó en que en los últimos meses, el peso ha presentado una importante apreciación y las primas de riesgo para Colombia han disminuido de forma sustancial. Esto se ha dado en el contexto de alta incertidumbre en la economía global y reducción de los precios internacionales del petróleo.



De la misma manera aseguró que con la decisión, la política monetaria continúa con su objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3,0%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible.



Advirtió que la tasa de política monetaria es contractiva pues está por encima de la inflación y supera las expectativas de inflación a cualquier plazo.



“Esa tasa de política monetaria ayudar á que la inflación converja a la meta. Si sigue bajando y las expectativas también, va a ser posible tener tasas más bajas que puedan ser contractivas. Depende de la inflación y la inflación esperada y si van bajando es posible ver las tasas bajando y que la inflación se mueva en la indicación deseada.

Monitorearemos con la información disponible y en el momento adecuado se realizará”.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que hay factores favorables a que la inflación baje.



El jefe de la cartera de Hacienda dijo que “los alimentos y el índice de precios al productor han bajado y la tendencia es consistente a tener precios más bajos, pero queda un factor determinante de alza de la inflación que es el ajuste de los precios de los combustibles. Lo monitoreamos para que no se reactive la inflación. Al consolidarse la baja se podrán bajar las tasas de intervención”.



Ser cautos

Bonilla, quien asistió por primera vez a una rueda de prensa tras la Junta Directiva, dijo: “queremos ser cautos en la decisión y eso es bueno; que se quedó quieta la tasa y habría que esperar unos cuatro o cinco meses y mirar cuándo se puede bajar la tasa. Hoy la experiencia nos dice que va a bajar (la inflación), pero hay que ver lo que puede traer el fenómeno de El Niño en materia de posible afectación a los cultivos y el ajuste de los combustibles antes de tomar una decisión de bajar las tasas”.



Villar enfatizó en que los escenarios más probables dicen que seguirá la reducción de la inflación como se ha venido diciendo.

“Las fuerzas hoy son mayores; la tasa de cambio se ha apreciado, los precios internacionales vienen a menor ritmo o a la baja, una demanda que se a ajustado internamente y que ayudan a frenar el incremento de precios, pero hay que mirar el proceso de ajuste de los combustibles, que es una política sana de no otorgar subsidios a quienes no deben ser beneficiarios y ese ajuste ayuda a la solidez de las finanzas públicas”.



Pero advirtió que hay unos riesgos difíciles de cuantificar como la posibilidad de un fenómeno de El Niño, que podría afectar la inflación del año entrante y hay que ver la evolución de las condiciones meteorológicas y lo que afectaría.



Villar reveló que un fenómeno de El Niño fuerte podría afectar la inflación total entre 1 y 1,5 puntos porcentuales.



Bonilla por su parte enfatizó en que hoy se ve una desaceleración pero para estimular el crecimiento en el segundo semestre hay que reactivar las obras civiles y construcción de vivienda y consideró que el gasto público no actúa en contra de la inflación.



Además, el ministro de Hacienda dijo que el ajuste de las tarifas de combustibles sigue en el tema de la gasolina y luego, al terminar, viene el del diesel y el Acpm.



El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que el dato del Indicador de Seguimiento a la Economía fue una sorpresa negativa pero el de crecimiento es positivo y los dos indicadores se compensan.



Superfinanciera certificó baja de intereses en julio

Con base en la información semanal reportada por los establecimientos de crédito durante el 27 de mayo y el 23 de junio, la Superintendencia Financiera expidió la Resolución 0945 por medio de la cual certifica en 29,36% efectivo anual el Interés Bancario Corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual tendrá vigencia entre el 1 y el 31 de julio de 2023.



La nueva certificación representa una disminución de 40 puntos básicos (-0.40%)

frente a la vigente en junio de 2023 (29,76%).



El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio y para determinar los efectos de la norma sobre la usura definida en el Código Penal. Así el Interés remuneratorio y de mora es de 44,04% efectivo anual y la usura de 44,04% E. A. Estos resultados representan una disminución de 60 puntos básicos (-0.60%) con respecto al periodo anterior.



