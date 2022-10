Dejar tasas bajas no frenaría la inflación, dice gerente del Banrep

Las fuertes alzas de interés por parte del Banco de la República, para frenar la alta inflación en el país, ha sido una decisión ampliamente criticada y debatida desde diferentes sectores. Incluso, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto.

El Emisor ha subido su tasa de interés de intervención en 9 tandas, y la ha llevado de 1,75 a 10 por ciento. No obstante, la inflación parece no ceder y en septiembre llegó a un nivel no visto desde hace 23 años.

Leonardo Villar, gerente del banco central, en entrevista para EL TIEMPO, aseguró que la política monetaria tiene un impacto que se siente de manera rezagada en los comportamientos de la demanda y de los precios. En este sentido, el rezago sería entre 9 a 18 meses.

Asimismo, que las altas cifras de inflación también estarían determinadas por otros aspectos internacionales que estarían ejerciendo presión en los precios. "Hay problemas en el frente de los alimentos y en otros sectores importantes que han aumentado mucho más de lo previsto, en parte, por circunstancias internacionales, pero en parte también por fenómenos internos, algunos de los cuales vienen de efectos rezagados del paro del año 2021", dijo Villar.

Frente a las críticas por el alza de tasas, debido a que la inflación se ha causado por fenómenos de oferta, el director reportó que también debe hacerse cuando existe un exceso de demanda como es el caso colombiano.

"Las cuentas nacionales del Dane muestran que la demanda está creciendo a un ritmo muy superior a la producción y a la oferta. En el primer semestre, la producción creció muchísimo, cerca del 10 por ciento, pero la demanda creció más de 14 por ciento. Eso refleja un exceso de demanda que a su vez se refleja en un desequilibrio de las cuentas externas del país. Cuando la demanda no puede ser satisfecha por la producción nacional se refleja en aumento de las importaciones y, en el caso colombiano, el valor en dólares de las importaciones ha crecido a ritmos entre 40 y 50 por ciento", aseguró.

El presidente Petro destacó que algunas medidas como la Reforma Agraria o los subsidios a los fertilizantes estarían teniendo efectos en la inflación. Villar reconoció que algunas medidas estarían ayudando a contener su alza como evitar los aumentos dramáticas

"Son decisiones que ayudan a controlar de manera puntual algunos aumentos de precios y tarifas muy importantes en la economía, y constituyen un apoyo importante en la lucha antiinflacionaria. Sin embargo, esas decisiones no puede verse como un sustituto sino como complemento de una política monetaria menos laxa", aseguró.

El líder del banco central también destacó la forma en la que miden que 'no se les vaya la mano' con el alza de las tasas. Es precisamente por ello que siempre decimos que iremos “calibrando el proceso de ajuste en las tasas con la información que tengamos disponible”, información que se refiere al comportamiento de los precios y, también, al comportamiento de la demanda y de la actividad productiva.

El Banco de la República ha declarado que para 2023 habrá un decrecimiento de la economía. Muy distinto a sus previsiones para finales de 2022. "El sector público se esta endeudando porque tiene un déficit muy grande y el sector privado también se está endeudando para consumir. Las deudas que se asumen ahora tienen que pagarse más adelante", aseguró.

Sobre los efectos de las medidas sobre el empleo y la producción Villar aseguró: "Cuando la demanda está creciendo mucho y se está poniendo en riesgo la inflación y los equilibrios externos del país, adoptamos una política restrictiva que puede tener en el corto plazo impactos negativos sobre el crecimiento, pero que busca, precisamente, que la actividad productiva y el empleo puedan mejorar de una manera persistente y sostenible en el mediano plazo".

