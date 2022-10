El alza de tasas del Emisor sería entre 100 y 200 puntos básicos

Entre 100 y 200 puntos básicos, (dos puntos porcentuales) es el pronóstico que los agentes del mercado y analistas consideran que el Banco de la República podría subir su tasa de interés en la junta directiva.



En septiembre pasado el emisor colombiano completó un año de alza de tasas, hasta el 10%, para combatir el aceleramiento de la inflación desde un nivel del 1,75%, el más bajo en la historia del país, para contrarrestar los efectos de la lucha contra la pandemia y los cierres de la economía durante 2020.



En la actual coyuntura, la decisión que tome el banco central podría llevar el costo del dinero a un nivel similar al de la inflación anual, que a septiembre fue de 11,44%.



Incluso, si incrementa por encima de los 100 puntos básicos, es decir 150 o 200 puntos básicos, la tasa indicativa se colocaría en terreno contractivo.



De esa manera, según analistas consultados, como lo han estado haciendo casi todos los bancos centrales del mundo, la receta contra la inflación colombiana debería comenzar a surtir efectos en pocos meses pues se estima que se reduzca la demanda, pero también la actividad económica.



Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, una de las opciones que podría tomar el Banco República en su junta del viernes es aumentar tasas de interés en 200 puntos básicos (pbs) desde 10% hasta 12%.



Para el analista lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier decisión que tome la entidad, “conservadora o agresiva, tendrá un costo económico y político, a corto y largo plazo, por lo cual deberá aplicar la que menos impacto negativo genere”.



En su cuenta en Twitter, Ballén consideró que “si el Banrep aumenta la tasa de interés en 200 pbs, sorprendería al mercado ya que nadie lo espera (el promedio de analista espera solo 100 pbs hasta 11%)”.



La devaluación



Pero adicionalmente advierte que si el banco central aumenta 200 puntos básicos, es posible que no tenga la necesidad de intervenir el mercado cambiario ya que incentiva a que los inversionistas locales y extranjeros no saquen sus recursos del país y atrae a más inversionistas extranjeros. Si se cumple lo anterior, “no habría necesidad de que la entidad desacumule parte de sus reservas internacionales, las cuales vamos a continuar necesitando por un largo tiempo” y recuerda que en 2023 se espera una recesión global.



Ballén asegura que en noviembre no hay junta para decidir sobre tasas de interés, “por lo cual para evitar convocar una junta de emergencia en el caso de que suceda algo extraordinario, es mejor por precaución anticipar un aumento de tasas en la junta de octubre”. De acuerdo con el analista de Casa de Bolsa, en el largo plazo el dólar seguiría elevado por la prohibición a la exploración de petróleo.



Otra opción, dice, es que eleve tasas en 150 puntos lo que debiera estar acompañado de intervención cambiaría (con solo aumento de tasas puede que no sea suficiente).



“Cualquier decisión tendrá un costo, incluido no hacer nada, si es muy dovish (demasiado prudente) el mercado lo cobrará con un dólar más alto.



Arnoldo Casas, director de Inversiones de Asset Management en Credicorp Capital, dice que el emisor había enviado un mensaje de pausa en el alza de septiembre, pero el nivel del dólar complica las cosas porque pone una presión adicional para la inflación por lo menos un 2,5% adicional de cara el próximo año.



De esa manera, consideró que probablemente el aumento de tasas sea de 100 puntos adicionales y un mensaje de que pueden seguir subiendo. Señala que el costo de endeudamiento para muchos agentes se empieza a volver costoso, lo que puede tener un impacto en inversión.