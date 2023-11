¿Qué viene para las tasas de interés en el país? Banrep responde

Luego de que se conociera el dato anual de inflación para octubre, que con un 10,48 % quedó por debajo de lo esperado por los analistas y el Gobierno Nacional, una de las preguntas más frecuentes del panorama económico local es qué va a pasar con las tasas de interés y la política monetaria del país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Durante el Congreso de Asofiduciarias, que se realiza en Bogotá, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió a este tema y dejó claro que la prioridad de esta entidad es lograr un ambiente estable que garantice el sostenimiento de las tasas de interés en el largo plazo.



(Vea: El aporte al PIB del país de departamentos donde ganó el petrismo).



Para Villar, la discusión que se ha generado en el país por la desaceleración que ha generado el aumento de estas referencias gira en torno de un “falso dilema” en el que, advirtió, la urgencia no puede pasar por encima de la necesidad de controlar el costo de vida.



(Vea: Petro le pide al Banrep bajar tasas y que no se 'destruya la economía').



“La alternativa que tenemos no es entre bajar la inflación o crecer más, por el contrario, bajar la inflación es indispensable para que tengamos nuevamente tasas de interés de largo plazo en niveles bajos que estimulen la inversión y aumentar el crecimiento a mediano y largo nivel plazo”, dijo la cabeza del Emisor.

Tasas de interés iStock

Todo esto, según el Gerente del Banrep, tendrá un costo que debe ser pagado, “aun si ello significa sacrificar algo de crecimiento en el corto plazo”.



(Vea: Declaración de renta 2024: por qué las personas naturales pagarían más).



Para este personaje hay que tener presente que si bien hay una amenaza de contracción en la dinámica económica del país, hay que tener presente que ésta ocurre en medio “de niveles de actividad que siguen por encima de la tendencia durante los últimos dos años”.



Cabe resaltar que desde hace varias semanas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y algunos voceros del sector empresarial han pedido al Banrep que flexibilice un poco su política monetaria y acceda a unas bajas en las tasas de interés, teniendo en cuenta que el costo de vida cumple siete meses seguidos de caídas.



(Vea: Así está el sistema de salud de Colombia comparado con países Ocde).



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio