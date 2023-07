Quedó abierta posibilidad de nueva alza de tasas de interés

Las Minutas de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del pasado viernes, en donde se dejaron inalteradas las tasas de interés en 13,25 %, señalaron los riesgos de que la inflación repunte y por eso se dejó abierta la posibilidad de una nueva alza en el futuro.

Los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, dice las Minutas, “subrayaron que existen escenarios de riesgo que requieren dejar abierta la posibilidad de respuesta de la política monetaria, en la dirección que la Junta Directiva del Banco de la República considere necesaria”.



(Proyecto de ley cripto: por qué sería necesario volver a presentarlo).



El documento dice que los directores destacaron que tras estabilizarse en un nivel ligeramente superior al 13 % anual en el primer trimestre, la inflación total registró descensos consecutivos en abril y mayo, como resultado de la caída de la inflación de alimentos; las bajas de los precios internacionales de algunos alimentos y costos de transporte; la revaluación y la reducción de la inflación de precios al productor, entre otros.



Lo anterior en el contexto de “una moderación del crecimiento de la demanda interna y de una tasa de interés de política monetaria que se ubica en terreno contractivo”.



(Tras 18 meses, el Banco de la República paró la subida de tasas).



Al mismo tiempo, subrayaron que existen riesgos hacia adelante en el comportamiento de la inflación que no se deben subestimar, tales como el fenómeno de El Niño; las alzas previstas en los precios de los combustibles, y la incertidumbre que rodea el ambiente económico internacional.



Las Minutas dicen que en estas circunstancias, los directores respaldaron de manera unánime la decisión de mantener inalterada la tasa de interés de intervención, y advirtieron que no existen aún las condiciones propicias para iniciar un relajamiento de la postura de la política monetaria. En sus intervenciones individuales los directores profundizaron en las razones para su decisión y en el llamado a la cautela en el manejo de la política monetaria.



(¿Cómo son las personas que apoyan las teorías conspirativas?).



De todas maneras, tras reconocer los progresos en materia de precios, los directores subrayaron diversos aspectos de riesgo sobre el comportamiento futuro de la inflación, que exigen mantener especial cautela en las decisiones de política monetaria, para no retrasar su convergencia a la meta del 3,0 %.



Señalaron que en países avanzados y en economías comparables de Latinoamérica, la inflación se ha reducido de manera sustancial. Dijeron que la inflación básica sin alimentos ni regulados, especialmente servicios, ha mostrado fuerte rigidez, lo que indica que, exceptuando los alimentos, persisten presiones inflacionarias importantes.



PORTAFOLIO