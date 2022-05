Banco de la República perdió $2 billones al cierre de marzo

Aunque dentro de las funciones del Banco de la República no está la de generar utilidades propiamente dicha, al cierre del primer trimestre del año la autoridad monetaria registró un saldo en rojo de $2,05 billones.

La cifra contrasta radicalmente con una ganancia que al tercer mes del año pasado había sido de $232.770 millones.



Según las cifras que reportó el Emisor, en marzo de este año los ingresos llegaron a $960.546 millones, mientras que un año atrás el monto de ese indicador fue de $893.901 millones, lo que muestra un incremento del 7,4% entre los dos periodos.



Por su parte, los egresos registrados por el banco central colombiano alcanzaron los $3,01 billones, una fuerte diferencia con lo registrado un año atrás, cuando estos fueron de $661.131 millones, lo que muestra que el crecimiento hasta el tercer mes del 2021 frente al mismo mes del 2022 del 355%.



Por su parte, el patrimonio del banco central colombiano, de acuerdo con las cifras que presentó el Emisor con corte a marzo, fue de $91,8 billones, frente a $92,6 billones, lo que representa una cifra negativa de 0,8%.



El 2020, con resultado para mostrar



Hay que señalar que al cierre de 2021 el Banco de la República cerró con una utilidad de $632.000 millones, un resultado menor frente al 2020, cuando las ganancias ascendieron a $7,48 billones.



Sin embargo, así como sucedió en el 2021 con las ganancias de 2020, de las cuales se trasladaron en su mayor parte al Gobierno, hace pocas semanas se aprobó trasladar al Gobierno Nacional la suma de $556.000 millones de la utilidad del año pasado.

Con base en el marco legal del Banco, el remanente de las utilidades que obtiene, una vez descontada la inversión neta en bienes para la actividad cultural y apropiadas las reservas estatutarias, será de la Nación.



De acuerdo con Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, las reservas internacionales, que son la fuente de ingresos más importantes del Banco, “generaron pérdidas por cuenta de una subida muy importante en las tasas de interés alrededor del mundo, eso hace que se desvaloricen las inversiones seguras y líquidas que tiene el Banco la República con sus reservas internacionales”.



Hay que señalar que aparte de controlar la inflación como mecanismo de protección del poder adquisitivo del país y los ciudadanos, el Emisor también tiene dentro de sus funciones la de administrar las reservas internacionales de Colombia, así como mantener la estabilidad cambiaria.



Esto, aparte de otro tipo de funciones financieras técnicas y operativas, la producción de monedas y billetes, así como su labor de promoción de la cultura, entre otras.

Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas en el Banco de Bogotá recuerda que con las bajas de las tasas, fenómeno que se dio en 2020, los precios de los títulos subieron, por lo que se dio una fuerte valorización del activo y por eso se generó una gran utilidad totalmente atípica o más bien coyuntural.



Pero Olarte comenta que el mal resultado contable por la desvalorización del portafolio también significa que si el Banco pierde dinero durante todo el año “el Presupuesto General de la Nación tiene que entrar a sustituir estas pérdidas; así como cuando el año pasado el Banco la República dio cerca de $8 billones al Gobierno nacional (correspondientes a las utilidades de 2020), ahora, cuando el Banco la República pierde por cuenta de mantener sus reservas internacionales en sitios seguros y líquidos, el Presupuesto General de la Nación también tiene que entrar a pagar esas deudas”.



De todas maneras, Diego Restrepo, profesor de Finanzas de la Universidad Eafit de Medellín también comenta que el banco central colombiano mantiene reservas internacionales para intervenir en el mercado cambiario su política monetaria y facilitando el acceso del Gobierno y del sector privado a los mercados internacionales de capitales, factores que junto con los ya comentados en últimas también contribuyen al crecimiento económico del país.



El académico de Eafit también señala que “ningún banco tiene como objetivo dar pérdidas, pero anota que los activos que administra tienen fluctuaciones de corto plazo que no dependen de estrategias llevadas por el Emisor, sino del comportamiento macroeconómico mundial y en este sentido, la desvalorización de las reservas internacionales no es algo a lo que pueda anticipar como para evitar pérdidas”.



Una tendencia que se mantiene



Los analistas consultados coinciden en que en el corto plazo la situación del mal resultado contable del Emisor colombiano se puede mantener y lo que podría hacer cambiar esa tendencia sería que “definitivamente unas tasas de interés o unos papeles internacionales que se recuperen en términos de su rentabilidad, por desgracia este año pareciera que no es de esa manera, porque el mundo como un todo está subiendo sus tasas de interés y eso hace que estos papeles se desvaloricen, sin embargo son papeles que en el caso de los que tiene el Banco de la República, están muy bien ranqueados y con una liquidez muy importante, que es el mandato del Banco de la República para administrar las reservas internacionales, tiene que invertir en cosas muy seguras y eso en ocasiones va a costa de una rentabilidad baja o incluso negativa”.



Camilo Pérez, del Banco de Bogotá, considera que para modificar la tendencia de pérdidas del Emisor sería necesario que cambie el panorama a nivel internacional y las tasas de interés bajen para que se valoricen los títulos, “cosa que no parece factible en estos momentos”, asegura el analista.

