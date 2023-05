Bonos en EE. UU. impulsan los resultados del Banrep

La disminución de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, la valorización de su precio, es uno de los principales factores que le están generando un mejor resultado al Banco de la República, que al cierre del primer trimestre registró unas ganancias por $2,9 billones.



La razón es que como las reservas internacionales están invertidas principalmente en títulos del Tesoro de EE. UU. y las tasas de esos papeles han venido bajando en los últimos meses, es decir, se han valorizado, se genera un efecto positivo, de rentabilidad de dichos recursos.



(Reforma de la salud: los inconvenientes que está teniendo el proyecto).



Para Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados Banco de Bogotá, “de ahí vienen las ganancias, principalmente, del Banco de la República”.



El analista económico y financiero asegura que los títulos TES (deuda pública interna colombiana) algo le ayudan también al buen resultado de las reservas y el resultado del banco central colombiano.



(Inversión minera se resiente, pese a su papel crucial en la transición).



Hay que recordar que en 2020 el Banco de la República alcanzó un máximo histórico de ganancias por $7,5 billones y, en 2019, fueron $7,1 billones, producto de unas condiciones internacionales favorables.



En esa oportunidad, la entidad dijo que lo anterior se logró gracias al retorno de unas inversiones en bonos en el exterior. Los bonos adquiridos a unas tasas altas se valorizaron, cuando las tasas internacionales descendieron de manera rápida e inesperada y que respondieron a la acción de los bancos centrales por la pandemia.



(Banco de la República ya es carbono neutral).



Pero no siempre el Emisor genera utilidades, pues hay años en los cuales puede generar pérdidas, en respuesta a unas condiciones desfavorables en la economía internacional y no tienen nada que ver con la capacidad de respuesta de la entidad para alcanzar sus objetivos económicos y sociales.



Además, dada su condición, el Banco de la República no tiene la expresa obligación de generar unas utilidades como un banco comercial, pues depende en gran parte del comportamiento de los mercados internacionales.



(Gerente del Banrep avaló informe que alertó por impacto de la laboral).



Por su parte, Ana Vera, economista jefe de la firma In On Capital, asegura que, principalmente, es el repunte que han tenido globalmente los activos de renta fija y otros como el oro, que hacen parte de las inversiones que mantiene el Banco de la República, generan el resultado positivo.



Y es que en apenas cuatro meses el resultado del banco central colombiano cambió de unas pérdidas de $1,04 billones en noviembre de 2022, a las mencionadas utilidades de $2,9 billones del cierre del tercer mes del año.



(Tasa de interés frenaría su ritmo alcista en mayo, según analistas).



Además, en el resultado mensual, marzo fue muy positivo para las cuentas del Banco de la República, con unas ganancias de $1,7 billones.



De acuerdo con el reporte del banco central colombiano, en el primer trimestre del año los activos de la entidad ascendieron a $341 billones, los pasivos cerraron en $202 billones y el patrimonio se consolidó en $138 billones.



(Alza de aranceles golpearía la lucha contra la inflación en el país).



En marzo de 2022 el Banco de la República registró unas pérdidas de $2,05 billones.

En 2022, el Emisor obtuvo resultados por $1,77 billones, de los cuales $1,5 billones correspondieron a la utilidad del ejercicio y $265.000 millones a ganancias acumuladas de períodos anteriores.



La junta directiva del Emisor aprobó trasladar al Gobierno Nacional la suma de $1,6 billones.



El total de los activos del Banco de la República, a finales de 2022, cerraron en $339 billones, con un crecimiento del 14,5% frente al 2021.



En 2021, el Banco obtuvo una utilidad de $632.000 millones, inferior en $6,85 billones al de 2020. El menor resultado de 2021 frente al año anterior obedeció a la disminución significativa en el rendimiento de las reservas internacionales.



PORTAFOLIO