Banco de la República sorprendió a todos con alza de tasas del 3 al 4%

Aunque era una posibilidad por la que pocos apostaban, el Banco de la República aceleró la normalización de su política monetaria con un incremento de un punto porcentual (100 puntos básicos), del 3 al 4%, la tasa de su principal instrumento de intervención.

El consenso era que la junta directiva del Emisor la incrementaría 75 puntos básicos (pb) o 0,75 puntos porcentuales pero la persistencia de la inflación, que cerró en 5,62% en 2021 y se espera que suba un poco más, fue uno de los motivos del alza.



El gerente del Emisor, Leonardo Villar, dijo que el pronóstico por parte del equipo técnico también fue revisado al alza y contempla que la inflación total y la inflación básica lleguen al 4,3% y 4,5% en 2022, y se ubiquen en 3,4% y 3,6% en 2023 y reafirmó su pronóstico de crecimiento del PIB para 2021 a un ritmo cercano al 10%. Con este crecimiento, el PIB de todo 2021 superaría en niveles el de 2019 y los excesos de capacidad existentes estarían por cerrarse. Para 2022 el pronóstico se ubicaría alrededor de 4,3%.



Dijo que la cuenta corriente de la balanza de pagos cerraría 2021 con un déficit de cerca de 5,7% del PIB. En 2022 este desbalance empezaría a moderarse hacia el 4,9% del PIB, en un ambiente financiero internacional que se endurece ante la aceleración en la normalización de la política monetaria en Estados Unidos.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que pese a la decisión del aumento de 100 pb la tasa sigue siendo negativa y contribuirá al dinamismo de la economía por lo que los empresarios pueden acudir al crédito para mantener su productividad.



Villar aseguró que “estamos en un proceso de ajuste y la magnitud del apoyo se está reduciendo y queda un trecho por recorrer” y aseguró que con la decisión se avanza hacia una tasa neutral que no genere ni estímulos ni desestímulos y que deberá ser positiva.



LA EXPRESIÓN DE DUQUE



Villar se refirió al mensaje que el presidente Iván Duque en el sentido de que el banco central debe tener “finura” a la hora de subir las tasas para no ralentizar la economía y aseguró que ese no fue un tema de discusión en la junta.



“Las expresiones del Presidente de la República son siempre importantes para los que tomamos decisiones de política pública. El Presidente expresó en las frase lo que hace el banco, que es revisar el impacto de sus políticas sobre la inflación, la actividad productiva, el crecimiento".



PORTAFOLIO