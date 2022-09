Banco Mundial: alza de precios de alimentos irá hasta finales del 2024

Archivo particular

La seguridad en materia de alimentos es una preocupación que ha venido teniendo mayor relevancia en la sociedad y el mundo en los últimos años. La guerra de Rusia con Ucrania, ha precedido diferentes dificultades en torno a la seguridad alimentaria por los precios de los insumos agrícolas y el impacto de la restricción de fertilizantes de estos países.



Dicho esto, de acuerdo con la última actualización del informe de “Seguridad Alimentaria” del Grupo Banco Mundial, la inflación interna de los precios de los alimentos sigue siendo alta en todo el mundo.



Según la entidad, el 93,3 % de los países de ingreso bajo, el 90,9% de ingreso mediano bajo y el 93% de ingreso mediano alto han registrado niveles de inflación superiores al 5%.



Así mismo, el documento indica que la proporción de países de ingreso alto con elevada inflación también ha incrementado, en donde el 85,5% de estos, experimenta una alta inflación de los precios de los alimentos.



Igualmente, se estima que el índice de precios agrícolas se ha mantenido estable y actualmente es solo un punto más alto. Según el informe, “los precios del trigo, el maíz y el arroz son un 17 %, un 29 % y un 6 % más altos, respectivamente, que en septiembre de 2021.



Los precios del maíz y el trigo son un 31 % y un 34 % más altos, respectivamente, que los de enero de 2021, y los precios del arroz son un 15 % más bajos”.La guerra entre Rusia y Ucrania también ha afectado diferentes entornos de la seguridad alimentaria en el mundo. Las estimaciones del Banco Mundial, indican que en materia de comercio, producción y consumo de productos básicos, mantendrán niveles altos de precios hasta el 2024 “exacerbando la inseguridad alimentaria y la inflación.



Es así que se estima que “el número de personas afectadas por la crisis alimentaria o en una peor situación podría llegar a 205,1 millones en 45 de 53 países o territorios”.



Por su parte, el Banco Mundial aseguró que como parte a una respuesta a nivel global e integral a la actual de crisis alimentaria, “el Grupo Banco Mundial puso a disposición hasta US$30.000 millones a lo largo de un período de 15 meses para áreas tales como agricultura, nutrición, protección social, agua y riego.



Con estos fondos se financiarán esfuerzos para alentar la producción de alimentos y fertilizantes, mejorar los sistemas alimentarios, facilitar un mayor comercio, y apoyar a los hogares y productores vulnerables”.



Seguridad alimentaria en Colombia



Frente a los resultados particulares de Colombia, el informe evidenció la inflación alimentaria desde septiembre de 2021, en donde la variación anual alcanzó un 12,4%, posteriormente la cifra llegó a octubre en un 13,7%, mientras que para noviembre el porcentaje se incrementó a un 15,3%.



Para noviembre y diciembre de ese mismo año, las cifras fueron 15,3% y 17,3%, respectivamente.



En lo que respecta a los datos al 2022, a principio del año en enero se estimó un resultado del 20,0%, mientras que para febrero la cifra siguió incrementando llegando al 23,3%, para marzo y abril, el alza se siguió evidenciando con 26,3% y 27,0% respectivamente.



Para mayo, se empieza a notar una baja, alcanzando la variación anual un estimado de 22,0%, seguido de junio con un 24,1% y 24,6% para junio, con tendencia al alza nuevamente.



En materia de coyuntura, diferentes sectores han hablado de la inseguridad alimentaria del país. En días pasados, la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, aseguró que antes de la pandemia Colombia ya tenía problemas injustificables de inseguridad alimentaria.



“En el país se decía que la inseguridad alimentaria no era por falta de alimentos, sino por falta de ingresos. Yo estoy muy preocupada porque con el problema de las alzas de los insumos y lo que estamos viendo de los precios de los alimentos, puede que se nos empiecen a combinar estas situaciones, sobre todo para la próxima cosecha”, manifestó.



De acuerdo con Jorge Bedoya, Presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC), a pesar de las dificultades, el sector agropecuario del país ha garantizado la seguridad alimentaria con una producción anual de al menos 73 millones de toneladas de alimentos.



“El desarrollo del campo no solo contribuye a la seguridad alimentaria, sino también a la generación de más de 3,5 millones de empleos que son fundamentales para fortalecer la tranquilidad y estabilidad en las zonas rurales”, manifestó Bedoya.



