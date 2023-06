‘Más información hará profundizar el crédito’: Bancolombia

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia dice que con más información podrán dar más crédito popular y sumarse a la iniciativa del Gobierno de aumentar la formalidad y aumentar la profundización e inclusión financiera.

(Vea: 'Crecimiento del crédito supero las expectativas': Bancolombia)

¿Qué hace falta para dar más crédito a estratos populares?



Cuando un país como Colombia tiene 50% de informalidad y entre 10 y 12% de desempleo, eso genera retos importantes para el crédito. El 50% de informalidad es que de esas personas normalmente no hay mucha información, entonces llegarles con crédito es difícil. En muchos casos son invisibles, ni siquiera tienen información. Eso se ha ido revisando en la medida en que han tenido acceso a productos como Nequi o Bancolombia a la mano y ahí, sobre eso podemos apalancar el crecimiento del crédito.



Es claro que hay una baja penetración del crédito, pero hay que entender las raíces de esa baja penetración y es una altísima informalidad. Entonces hay que trabajar en formalización y en mecanismos conjuntos entre Gobierno y el sector privado. El sector privado tiene la capacidad de llegar a mucho a las personas y el Gobierno tiene la capacidad de apalancar esa llegada, por ejemplo, con mecanismos del Fondo Nacional de Garantías. Esos mecanismos no pueden ser solamente sector privado ni solamente sector público. Pueden ser mecanismos conjuntos que hasta ahora no hemos tenido para ese tipo de actividades.

(Vea: Bancolombia desembolsará $60 billones para el agro en cinco años)

¿Cuáles son las metas que tiene Bancolombia en crédito popular?



Tenemos la meta de irrigar crédito al sector productivo, anunciamos hace un par de semanas una reducción de tasas de interés significativa para créditos de pequeños montos. Llegarles a esas personas requiere esa información de la que hablamos. Estamos concentrados en agro y ahí vamos a hacer el gran esfuerzo y anunciamos $60 billones para el sector completo, pero hay una porción importante de pequeños productores. Dirigir ese crédito al agro y aumentar la penetración es clave. Tenemos unos 280.000 pequeños productores con crédito y la idea es que de aquí a 2027 doblar el número.

¿Ustedes bajaron tasas a un grupo de tarjetas de crédito y todos imitaron, pero no pasó igual cuando rebajaron a unos créditos. A qué lo explica?



No puedo analizar el tema pero lo que yo creo es que irá tomando esa dinámica a ese tipo de crédito. Creo que ante la expectativa de que las tasas empiecen a bajar las entidades esperan un poco. El análisis que hicimos es que las tasas están muy altas y si queremos promover estos sectores que en la mayoría de las veces son más vulnerables, tenemos que darles una tasa que permita que puedan acceder al crédito y además lo puedan pagar sin inconvenientes.

¿Qué otras alternativas contempla Bancolombia para profundizar el modelo de economía popular?



Nuestro foco es el agro, pero un pilar es la inclusión financiera y cómo nosotros a través de educación financiera y productos digitales podemos promover una mayor formalización. Las personas que manejan sus recursos en efectivo son invisibles para nosotros. No tenemos forma de saber cuáles son sus ingresos y si pueden pagarlo.



El proceso de seguir fortaleciendo el acceso al sistema financiero digital, fácil, sin costo, que ya en el caso de Bancolombia cubre a más de 22 millones de colombianos, nos permite que al poder tener esa mayor información de ellos empecemos sobre esas plataformas a generar crédito. Tenemos unos 400.000 colombianos que acceden a crédito, a través de estas plataformas y seguiremos impulsándolo en la medida en que el uso de estas de estas herramientas digitales siga profundizando el uso. En Nequi entran diariamente unos dos millones de personas a hacer transacciones y 10 millones de usuarios que hacen por lo menos una transacción al mes. Es información para ver quiénes son sujetos de crédito.

(Vea: Bancolombia rebaja intereses a cerca del 50% de tarjetas de crédito)

Crédito bancario iStock

¿El microcrédito es el 2% del total del crédito, qué hacer para dar más?



Es información y que haya menos informalidad. El microcrédito es especializado y tiene unas condiciones. Hay crédito de consumo que va a otras actividades, algunas de ellas productivas y habría que hacer un análisis con mayor de detalle para mirar cuál es su profundidad porque, entre otras cosas, tiene una tasa mucho más alta, porque tiene unos topes de tasa por encima de los demás.

¿Por qué los costos financieros son altos?



Hay unos costos regulatorios muy altos en Colombia. Los costos de los impuestos en Colombia son los más caros de Latinoamérica, los que pagamos los bancos todo eso se traduce en mayor costo financiero. Tenemos una tasa de impuesto de renta de 40%. Una prima de seguro de depósitos que está siendo altísima. Todo eso se traduce en ineficiencias del sistema financiero. Trabajamos en digitalización y tecnología que nos ha permitido mayor capacidad y eficiencia.

PORTAFOLIO