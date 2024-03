'Con la inflación actual, una tasa de interés del Banrep de 12,75 % es muy contractiva'

Aunque las señales de política pública siguen manteniendo al sector vivienda en una fuerte contracción, la reciente baja de tasas de interés que hizo Bancolombia para este producto busca precisamente generar condiciones para que este sector se dinamice.



Así lo señala el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, quien sostuvo que el primer bimestre comenzó mejor de lo que esperaban, aunque sigue siendo muy bajo el nivel.



¿Fue arriesgado repartir igual dividendo a pesar de la caída en utilidades?



Para determinar el dividendo tenemos una visión y es que los bancos necesitamos un capital mínimo, una capacidad y una liquidez. Esas cuentas las hicimos y nos dio que mantener el dividendo es una alternativa que permite entender la realidad de los accionistas y que el banco tiene suficiente capacidad para abordar el crecimiento de los retos que tenemos este año. Con este nivel de dividendos es decir, repartiendo $3,4 billones de los $6,1 billones que ganamos, ese capital que reservamos es más que suficiente para que podamos crecer, asumir los riesgos que vemos y no tenemos ninguna preocupación en ese sentido.



¿Dónde están las apuestas de este año?



No es muy alto el crecimiento de cartera que estamos esperando. En el caso de Colombia esperamos entre 4% y el 5% nominal. Es un decrecimiento real. Va a ser un año un poco más dinámico pero todavía no con una actividad suficientemente vigorosa para que la cartera crezca de cartera importante. Entre otras cosas esa es una de las razones para que podamos entregar dividendos.



¿Cómo leer que el dividendo no reconoció la inflación, pero a la junta directiva sí le subieron?



El dividendo de Bancolombia es totalmente competitivo. Es un retorno sobre el valor de la acción del 10% y no hay hoy en Colombia una acción que esté retornando algo similar. No es comparable porque las juntas directivas en Colombia no son competitivas a nivel internacional y no podemos darnos el lujo de no tener la mejor junta a la cual podemos acceder. Esta entidad debe pensar en el futuro y necesita tener un patrimonio sólido, ya que los retos de la economía no son menores. La economía creció apenas 0,6% y nuestras provisiones el 100%. Estamos en medio de una tormenta que hemos sabido navegar muy bien.

¿Cómo está la salud financiera de sus clientes y cuántas provisiones podrían liberar?



Las provisiones crecieron casi un 100% entre el 2022 y el 2023. Hay un mayor estrés financiero por incremento de tasas y menor actividad económica, pero vemos un manejo que creemos que en el 2024 vamos a poder gestionarlo y vamos a tener un menor efecto en provisiones.



¿Cómo esperan que la baja de tasas en crédito de vivienda surta efecto si las políticas del Gobierno la han frenado?



La vivienda es un dinamizador, no hay duda, y cualquier economista que esté buscando reactivar una economía lo primero que dice es que hay que impulsar la construcción de vivienda.



Creemos que este es nuestro aporte y dimos este paso para que las personas tomen crédito en unas condiciones que les permitan demandar vivienda, para que los constructores sientan que hay una nueva dinámica y que empiecen a pensar en nuevos proyectos. Ese es nuestro objetivo. Bajamos la tasa para que alimente toda la cadena y tenga un efecto positivo.



¿Se puede inferir, con la inflación bajando, que le están diciendo al Emisor que sea muy activo en bajar las tasas?



Al Banco de la República hay que entenderlo muy bien. Tiene un mandato que es la inflación y tiene una inflación objetivo entre el 2% y 4% con un punto medio del 3%. Si bajan la tasa de interés de manera prematura la inflación no va a bajar suficientemente para llegar al rango que necesitan. Y a pesar de que la inflación ha bajado, todavía estamos casi cuatro puntos por encima del punto más alto del rango. La señal que dé el Banco de la República el 22 de marzo va a ser muy importante. Si ven que la inflación va en franca reducción, harán una reducción probablemente de 100 puntos básicos, mucho más que la de 25 puntos básicos que han hecho hasta ahora. Una tasa del 12,75% con una inflación en el punto que está, es muy contractiva, pero no pueden acelerarla de forma prematura.



¿Cómo los afectan los vaivenes por las reformas?



Los empresarios colombianos son muy resilientes y muy prácticos. Obviamente leen el pulso y no van a tomar riesgos que no consideren adecuados. Lo que vemos es que siguen evaluando opciones de crecimiento. Hay una menor demanda frente al 2022, el año arrancó bajo, pero con la expectativa de baja de tasas de interés y la posibilidad de capturar oportunidades más allá de 2025, veo que van a pensar en qué van a hacer. La dinámica de los dos primeros meses del año no arrancó mal, inclusive un poco mejor de lo que nosotros esperamos. Habrá que ver cómo se consolida y cómo los empresarios siguen viendo dónde están las oportunidades. En consumo sí definitivamente va a estar menos dinámico.



¿Han pensado en entrar a la estrategia Creo?



La iniciativa Creo no ha tomado la dinámica que todos esperamos, pero nosotros sí hemos tomado elementos y estamos ofreciendo crédito para esos colombianos de menores ingreso, para que tengan acceso en condiciones diferentes.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Editor General de Portafolio