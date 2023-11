Bancolombia registra 24 millones de clientes digitales

Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia reportó que al cierre de septiembre el grupo financiero tuvo utilidades de $1,5 billones, el 8,4% menos que a un año atrás, producto de la menor demanda de crédito y un deterioro en la cartera, lo que a su vez representó un incremento en las provisiones.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



La ejecutiva, que está próxima a pensionarse, manifestó que el negocio está centrado en el cliente para ofrecer una banca universal a personas, independientes, corporativos y pymes a quienes se les identifican sus necesidades financieras.



(Más: Binance lanza la billetera Web3, disponible en Colombia).



¿Cuántos clientes tienen?



Tenemos más de 19 millones de clientes y 23.000 empleados en función de ellos. Nos movemos con la convicción de que la bancarización genera desarrollo social y económico y ayudamos a impulsar a que Colombia tenga una bancarización por encima de 93%, cifra que ha venido aumentando desde hace 5 años.



Lo enfatizamos hace 10 años con Bancolombia a la Mano, una cuenta de trámite simplificado con 6,4 millones de clientes que lo usan en la cotidianidad, con pagos, soluciones de pagos y para recibir financiación.



(Lea: Dale! entregará $500 millones en premios: lo que debe hacer para ganar).



Y hace 7 años con Nequi, para bancarización que al que inicio se enfocó para los jóvenes, pero en los que ya hay 17,5 millones de clientes, es decir que estos dos productos suman 24 millones y que son diferentes, es decir, no se traslapan, pues en Colombia no se permite tener dos cuentas de trámite simplificado.



¿Y con los comerciantes que reciben efectivo?



Fuimos a entender los pequeños negocios que usaban solo efectivo y analizamos los motivos. El tributario y el costo de las transacciones digitales eran los principales y desarrollamos el QR que es gratis y ya tenemos 1,2 millones de comercios con esa opción. Eso generó bancarización de pequeños, muy informales y con la información se ha logrado desembolsar $1,1 billones y adicional y se han movido $16 billones en transacciones.



(Además: ‘No hay que creer que por lejanos, los conflictos no afectan’: BBVA).



¿Y los resultados?



El grupo no es ajeno a lo que pasa en la economía y estamos acompañando este momento difícil. La cartera sumó a septiembre $241 billones y decreció el 1%, los depósitos fueron de $244 billones, con un aumento del 2,7% y la utilidad fue de $1,5 billones y decrecieron 8,4%.



PORTAFOLIO