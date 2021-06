En septiembre comienza a operar el banco BTG Pactual Colombia

Archivo particular

El banco BTG Pactual Colombia comenzará operaciones entre finales de agosto y comienzos de septiembre con una propuesta de valor para atender a clientes corporativos y trabajar en llave con la firma comisionista y la fiduciaria, así como con las políticas de Chile y Brasil, donde está la casa matriz del que es el banco de inversión más grande de Latinoamérica.



Juan Rafael Pérez, presidente de la entidad en Colombia dice que las tres entidades en el país están recibiendo una capitalización adicional por US$120 millones.

​

Aclara que la entidad no va a tener banca de consumo masivo y de momento solo va a estar atendiendo a clientes institucionales y corporativos.



El patrimonio de la entidad le permitirá fondearse para ayudar a estar en un nicho de operaciones estructuradas. “No competiremos en el negocio tradicional de la banca, sino con negocios que requieren transacciones especiales como por ejemplo el sector de infraestructura, que necesita otro tipo de financiación especializada como la que se hizo con el proyecto vial 4G Puerta de Hierro – Cruz del Viso o la que permitió la operación para inscribir a la compañía Procaps en la bolsa Nasdaq”, recalcó.



“Vamos a competir. Pero hay diferencias de segmentos en los que no estaremos en todo. Vamos a estar con estrategia corporativa”, señaló Pérez.



El ejecutivo asegura que la baja en calificación de riesgo de Colombia por parte de Standard & Poors ya estaba descontada por los mercados, razón por la que en este momento están relativamente calmados, pero hay desafíos grandes relacionados con la reforma tributaria, la vacunación y el fin de los paros, apuntó.



PORTAFOLIO