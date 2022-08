Fijan tres alertas para evitar que el crédito se deteriore

El superintendente financiero, Jorge Castaño, anunció en la instalación de la 56 edición de la Convención Bancaria una serie de tres medidas de alerta para prevenir que, ante la fuerte dinámica del crédito, este se deteriore, tal como él y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijeron que se podría presentar en el futuro.



El superfinanciero dijo que se han detectado créditos de consumo a incluso 10 años de plazo, cuando el perfil de esas obligaciones no debería corresponder a esos tiempos, lo que hace que los deudores paguen más tasas de interés.



Sobre este tema agregó que el deudor colombiano no se ha sensibilizado del hecho que el Banco de la República ha tenido que aumentar las tasas de interés para tratar de controlar la inflación pues lo que les interesa es el plazo de la obligación.



La segunda alerta que anunció Castaño es que en materia de cupos de las tarjetas de crédito, en estos momentos están en $96 billones cuando en la prepandemia era de $62 billones.



El tercer punto es que las originaciones de los nuevos créditos se están deteriorando más rápido de lo que se han afectado créditos similares en otros momentos, incluso antes de la pandemia.



Aseguró que el punto es el sobreendeudamiento que las personas hagan sobre dichos cupos. “La carga financiera de los hogares ha comenzado a aumentar. La porción que usan las familias para pagar está aumentando y a esto se suma inflación”, dijo.



Advirtió que los colombianos deben ser juiciosos en los créditos y no alargar los a plazos demasiado extensos.



Aseguró que la proporción de lo que las familias destinaban de su ingreso antes de la pandemia a pagar deudas era 26% o 27% y actualmente la cifra está entre 32% y 33%, por eso consideró que se necesita prevenir el aumento de los impagos de cartera.



Crecimiento fuerte



Este año la tasa de crecimiento de la cartera de créditos es de 12%, sin inflación, es decir un crecimiento bruto del 22%, cuando lo normal es que esta crezca el 8%, dijo el superfinanciero.



“Debemos preparar al sistema financiero para gestionar un posible deterioro de la cartera en 2023”, aseguró.



Dijo que si bien la entidad no quiere desacelerar el aumento del crédito pues esto genera crecimiento económico, sí busca advertir que hay unos límites prudenciales.



Y para ello anunció que se podría utilizar un sistema de provisiones en los cupos no utilizados de cartera para “bajar la tentación de endeudarse” y también mandarle un mensaje a las entidades que asuman la moderación del crédito.



Por su parte, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria consideró que en el segundo semestre se moderará el crecimiento del crédito y la señal clara de ellos es el aumento de la tasa indicativa del Banco de la República, que en menos de un año la ha llevado del 1,75% al 9%, “diciéndoles a los bancos que moderen el crecimiento del crédito”.



A su turno, Mario Pardo, presidente de la junta directiva de Asobancaria y presidente de BBVA Colombia, aseguró que el principal reto que tiene la banca es contribuir a la eliminación de las desigualdades sociales del país y el camino para hacerlo es de la mano de la bancarización.



Asimismo, explicó que es responsabilidad de todos y del sector financiero la construcción de un futuro sostenible en el que la descarbonización es el principal objetivo para las economías emergentes.



Dijo que Colombia no debe esperar en solicitar el apoyo de la comunidad internacional para dar inicio a sus proyectos de transición energética en cumplimiento de la agenda de cambio climático mundial.



Nuevo sistema de pagos



El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que la entidad está trabajando en facilitar las condiciones para que en Colombia haya un sistema de pagos inmediatos para la mayoría de la población y que está inspirado en el sistema de pagos Pix, que en Brasil permite que el 70% de la población adulta haga pagos de manera interoperable con otros sistemas de manera inmediata.



Villar dijo que las condiciones macroeconómicas han cambiado rápidamente y “ya no estamos en la crisis, sino en medio de un auge de demanda que es necesario moderar” utilizando la herramienta de las tasas de interés.



Dijo que es necesario avanzar en los pagos transfronterizos y luego mirar la posibilidad de adoptar una moneda digital de Banco central en Colombia.



PORTAFOLIO