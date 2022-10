Petróleo cierra con máximos por posible reducción de la Opep+

Los precios del petróleo terminaron en fuerte alza el lunes en un mercado optimista por una posible reducción importante de la producción de la Opep+, que se reúne el miércoles para determinar sus niveles de extracción para noviembre.



El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre, en su primer día de utilización como contrato de referencia, ganó 4,36% a 88,86 dólares en Londres. En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para noviembre ganó 5,20% a 83,63 dólares en Nueva York, en un máximo de cierre en dos semanas.



"Los rumores según los cuales la Opep+ discutirá un recorte de producción superior al millón de barriles (diarios) esperado, (...) hizo subir los precios", resumió en una nota Bart Melek, de TD Securities. Los integrantes de la OPEP y sus aliados en el seno de la Opep+ se reúnen el miércoles en Viena para revisar sus niveles de producción para noviembre.



"Hay expectativas fuertes de que anuncien el recorte de producción más importante desde el inicio de la pandemia", sostuvo Edward Moya, analista de Oanda, en una nota. En mayo y junio de 2020 el cartel y sus aliados recortaron 9,7 mbd al total extraído para sostener el crudo, que cayó entonces a 20 dólares en el caso del WTI, de referencia en Estados Unidos. Los precios se cuadruplicaron en menos de tres meses.



"La OPEP no permanecerá inmóvil y no dejará caer los precios", enfatizó Phil Flynn, de Price Futures Group. Pero "hay una presión política creciente sobre la OPEP para no recortar más de lo esperado", reconoció el analista, cuando se gesta una crisis energética mayor en Europa y cerca de la entrada en vigor del embargo europeo sobre el petróleo ruso a inicios de diciembre. Moya apuesta a que en esta reunión, que será presencial por primera vez desde marzo de 2020, "jugarán fuerte y disminuirán en más de un millón de barriles diarios" su producción.

AFP