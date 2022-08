Banco BBVA: ‘veremos una desaceleración saludable de la economía’

Aunque el gobierno de Gustavo Petro recibe una economía creciendo a tasas positivas, el mercado espera que esta vaya relajando su ritmo. Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia, conversó con Portafolio sobre el panorama que enfrenta el nuevo Presidente, y de la importancia de definir pronto la nueva tributaria y del presupuesto general de la nación de 2023.



¿Cuál es el diagnóstico de la economía que recibe el Presidente Petro?



Hay varias cosas importantes. Recibe una economía con un desempeño excepcional en la primera parte del año, que en pospandemia logró recuperarse rápido, con el consumo creciendo de manera importante, y también la inversión en maquinaria y equipo, el comercio exterior.



Entonces, recibe una economía con un crecimiento importante, superior al 10% en el primer semestre del año, son buenas noticias, pero ese crecimiento también tiene un componente que nos preocupa a todos, que es un crecimiento muy importante de la inflación y un aumento de las tasas de interés por la necesidad de controlar ese desequilibrio. Todo esto está enmarcado en un escenario internacional difícil para todas las economías del mundo, pero en particular para las emergentes.



¿Qué perspectivas hay para el cierre de 2022 y para el próximo año?



Con los retos internacionales y el aumento de tasas prevemos que la economía tenderá a desacelerarse en la segunda parte del año. Vamos a ver un consumo y una inversión menos dinámica... Como yo le digo: vamos a ver una desaceleración ‘saludable’ de la economía, que nos permita hacer un aterrizaje suave. No será muy profunda, pero nos llevará a un PIB cercano al 7% en 2022.



El año entrante va a mantenerse ese proceso, con lo que la economía crecerá alrededor del 2%. Es una economía que va muy en línea con lo que está pasando en el mundo, tendremos un EE.UU. mucho más débil en el año entrante, una Europa más débil y unos países vecinos más débiles.



El ministro Hacienda ha hablado de la necesidad de continuar con el ajuste fiscal, ¿cómo ve los esfuerzos del gobierno?



El reto fiscal de Colombia sigue siendo inmenso, a pesar de los esfuerzos. Con la pandemia las cuentas fiscales se deterioraron, por eso tenemos el reto de mantener la estabilidad fiscal.



El Gobierno Duque hizo unos avances inmensos, y creo que esta reforma tributaria para aumentar el recaudo que están presentando el Presidente Petro y el ministro Ocampo va también en esa dirección de mejorar los ingresos de la economía desde el fisco para mejorar las finanzas públicas.



Aún estamos pendientes del otro lado de la ecuación, cómo será el gasto, porque también van a empezar las discusiones del presupuesto de 2023.



¿Cómo percibe la propuesta de reforma tributaria del gobierno?



Colombia recauda poco si se compara con países de ingreso similar, de la Ocde o la región. Tenemos la tarea de lograr un mayor recaudo, la mayor parte de este viene de las empresas, cuando en el resto del mundo proviene de los hogares. Esa combinación que tenemos nosotros no es adecuada, porque si la carga cae sobre las empresas tiene un efecto sobre la inversión y la contratación laboral, y en ese sentido debemos hacer un cambio.



El proyecto que está en el Congreso aumenta el recaudo de las personas de mayores ingresos y ahí corrige un pedazo del problema, pero sigue recaudando mucho de las empresas, todavía seguimos muy recargados.



¿Puede esto impactar la inversión?



Yo creo que sí. Es clave que aprobemos rápido la reforma porque la incertidumbre puede afectar las decisiones de inversión en la segunda parte del año. Sobre todo decisiones de compra de maquinaria y equipo, en construcción y obras civiles. Por eso es clave que vayamos con mensaje de urgencia, tratemos de pasar rápido la reforma y sepamos cómo está el equilibrio de las cuentas fiscales.



¿Cómo ven la discusión del presupuesto de 2023?



Este arreglo institucional que tenemos en Colombia no es fácil. El presupuesto lo presenta un gobierno y lo ejecuta otro, y las prioridades son diferentes. Hay varias cosas, está el monto y toda una discusión sobre si se puede cambiar o no, cómo se puede hacer ese cambio, si con una adición .



Del presupuesto que presentó el Gobierno Duque me preocupaba mucho que la inversión era muy baja. Vamos a ver cómo el ministro Ocampo toma decisiones frente al gasto social, con los programas que se acaban a final de año, y también sí se mantendrá esa combinación de inversión mucho más baja que el gasto. El ministro está tratando de manejar ese rompecabezas para reorganizar los rubros de presupuesto.



Hay mucha incertidumbre con el gasto, y lo veremos al tiempo con la reforma. Otro tema es el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), hay una discusión fuerte de como ingresarán en los números fiscales, sobre todo para decidir cómo será el aumento gradual del precio de la gasolina. Ese subsidio no es ideal, y es demasiado costoso por los precios del petróleo. Es clave para evitar aumentos de deuda adicionales.



Laura Lucía Becerra Elejalde