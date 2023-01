¿La ministra mintió?: La respuesta es sí y yo tengo pruebas, dice Ruiz

La exviceministra Belizza Ruiz, a quien el presidente Gustavo Petro le aceptó su renuncia el pasado viernes 27 de enero, aseguró que en el ministerio de Minas y Energía “se estaban violando” los principios en el hacer profesional y acusó a su jefe inmediata, la ministra Irene Vélez, de gritarla, de mentir y hasta de meter en juntas directivas a personas que no deben hacer parte.



En una entrevista con 'Cambio', Ruiz aseguró que lo que la motivó a salir del viceministerio fue que “se estaban violando” los principios en el hacer profesional. “Yo soy profesora de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional y para mí los principios y la moral son fundamentales en la educación”, aseguró.

Y ante la pregunta de si recibió alguna proposición para participar en un acto que considera inmoral, aseguró que no le hicieron tal invitación directa pero que sí vio prácticas dentro del ministerio que violentaron su moral.

“Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Ese es el principal punto de mi deseo de ya no estar allí”, sentenció en la entrevista concedida a 'Cambio'.

Igualmente, reveló que Vélez quiso que personas que no son parte del Ministerio participaran en juntas directivas de electrificadoras. “Cuando pido una explicación de ese asunto, la forma como se aborda el tema no es la adecuada. O sea, básicamente soy una entrometida, siendo la viceministra de Energía, al cuestionar que en las juntas no debe haber personas que estén por fuera del ministerio. Eso por un lado. Pero también había falta de rigor”, explicó Ruiz.



¿Por qué le renunció a Petro y no a Vélez?

Ruiz dice en la entrevista con 'Cambio' que tomó la decisión de renunciarle directamente al presidente Gustavo Petro, algo que reconoce que fue un poco “irreverente”, porque su relación con la ministra ya no era buena.



Dejó de ser estrecha desde que escuchó a un asesor de un congresista que estaban negociando su cargo para pedir favores. “Ella me preguntó qué me pasaba y yo le conté. La confronté y le dije su equipo negoció mi despacho, no me pida que tenga confianza en ustedes porque esto no puede ser. Ella me dijo que no lo había hecho y yo decidí creer en sus palabras, pero nunca la relación pudo volver a ser buena”, aseguró Vélez a Cambio.

Sin embargo, cuenta que después de eso “empezó una hostilidad fuerte por parte de la ministra”. Dice que empezaron ataques directos. “Yo siempre dejé que ella gritara, se enojara, se molestara y pues yo guardaba silencio porque finalmente no me iba a poner a discutir con mi jefe”, dijo.



Ruiz cuenta que la ministra Vélez dejó de ser una persona con autoridad moral y técnica y le salió espontáneamente decirle “yo no te renuncio a ti”.

El informe de la discordia

Esta semana hubo una polémica con un informe de reservas de gas y petróleo, el cual asegura que los recursos llegarían a 2037 y sobre el cual se estaría decidiendo no firmar más contratos de exploración y producción en el país. Sin embargo, aparecía la firma de algunas personas que aseguraron no conocer dicho documento.

“¿La ministra Vélez mintió? La respuesta es sí y yo tengo la prueba. Esa prueba va a salir, no me la vayan a pedir hoy. La presentaré luego”, sentenció Ruiz a 'Cambio'.

Y explicó que sí mintió porque la Dirección de Hidrocarburos, que pertenece al que era mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas.



“O sea que sí hubo una comunicación no solamente del director de hidrocarburos. En ese sentido, mintió. Yo quisiera que mi nombre lo retire de ese documento, o sea, le pediría con todo el respeto a ella, que lo retire”, aseguró en la entrevista concedida a 'Cambio'.

Y respecto a la carta que presentaron los directores de las entidades adscritas al Ministerio de Minas quejándose porque no se podría trabajar con ella por diferencias técnicas, Ruiz dijo que le da “un poco de compasión por ellos”.

“Hay personas que las nubla el poder y estos puestos les dan un estatus y a algunos hasta dinero. No es mi caso. Yo nunca llegué al viceministerio con esa intención. Yo lo hice porque realmente creo en la propuesta de cambio del presidente”, sentenció.

