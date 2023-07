¿Desinformación o baja cobertura?: crisis en entrega de subsidios

El pasado 7 de julio inició el pago del segundo ciclo del subsidio de Tránsito a Renta Ciudadana, un programa del Gobierno dirigido a los hogares más vulnerables del país que se empezó a implementar este año.



Sin embargo, desde la puesta en marcha de la segunda transferencia, los beneficiarios han denunciado tener dificultades para reclamar este incentivo económico a raíz de las largas filas que se registran en varias ciudades del país.



En Montería, Cali, Barranquilla, Neiva, Cartagena y algunos municipios de Antioquia se han recibido reportes de congestión a las afueras de algunas sedes del Banco Agrario, entidad a través de la cual se realizan los pagos.



Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), en este ciclo más de 2 millones de hogares, de 3,3 millones a los que está destinado el programa, cumplieron los requisitos y se espera que reciban la transferencia monetaria.



La desinformación

La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, declaró a varios medios de comunicación que las extensas colas se han visto impulsadas por una “campaña de desinformación” circulando en torno al desembolso de este beneficio.



La funcionaria explicó que, a través de mensajes falsos, se está comunicando a la población en general que son beneficiarios del incentivo, lo que ha inducido a personas no vinculadas al programa a acudir a los puntos de pago.



Además, explicó que un gran número de ciudadanos está acudiendo a las sedes de la entidad bancaria motivados por la creencia de que, si no se cobra el subsidio en los primeros días, no van a acceder a él.



Al respecto, el Banco Agrario y Prosperidad Social recordaron a la ciudadanía que los pagos se realizarán de manera escalonada hasta el próximo 31 de julio.

Congestión a las afueras del Banco Agrario Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Baja cobertura?



Para contextualizar, con la implementación del programa de Transición hacia la Renta Ciudadana, el DPS designó al Banco Agrario como el operador encargado de las transferencias.



El proceso se realizó a través del sistema Colombia Compra Eficiente, y la entidad bancaria participó junto con otras interesadas.



Según Rusinque, la decisión final se tomó considerando las condiciones que ofrecían en términos de acceso, cobertura y tarifa.



Con la situación que se ha generado en el reclamo de los desembolsos, algunas voces han cuestionado la elección del banco para la operación.



Según Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS, entre las causas principales que han influido en esta problemática está la capacidad de cobertura del Banco Agrario.

El experto señala que gran parte de la red de oficinas de esta entidad financiera se concentran en las zonas rurales. De manera que cuenta con una infraestructura limitada (sedes y cajeros automáticos) en los territorios urbanos, que es donde se registran la mayoría de aglomeraciones.



“Estamos viendo el costo en eficiencia de haberle apostado a un banco estatal, que no es competitivo y no tiene la infraestructura tecnológica, ni física, ni digital, para enfrentar un pago como el de renta ciudadana con cobertura nacional”, resaltó Angulo.



Por su parte, Nicolás Salazar, exdirector de transferencias monetarias de Prosperidad Social durante el Gobierno Duque, señaló que, si bien el proceso se realizó por la plataforma empleada para adquirir los servicios financieros para el pago de subsidios, no se hizo un análisis minucioso.



“No se hizo el trabajo juicioso de mirar cuál era la entidad más apta para entregar esos subsidios. La que tuviera la capacidad técnica, la capacidad operativa y las sucursales suficientes para que no se generarán aglomeraciones”, explicó.



El exdirector también se remitió a los inicios del antiguo programa de Ingreso Solidario, cuando el Banco Agrario fue contratado para el pago a algunos beneficiarios no bancarizados. En su momento, aseguró Salazar, se evidenció que no contaba con la capacidad técnica y operativa para realizar los desembolsos.



Lo anterior derivó en que la entidad tuvo que contratar a otros operadores de pago para ayudar con la dispersión de este incentivo, caso que se está repitiendo hoy con la inclusión de actores como Supergiros.



Tanto Angulo como Salazar coinciden en que esto demuestra las capacidades limitadas de este ente financiero. Y que hay una alta probabilidad de que estos casos de alta afluencia se mantengan en los próximos meses.

Modalidades de cobro

Por otro lado, Rusinque señaló que parte de la alta afluencia en las oficinas responde a que algunos usuarios aún desconocen las diferentes opciones para reclamar el incentivo.



Entre estas está: pago por giro en oficina o corresponsal, traslado de giro y pago por giro electrónico. Además, existe un mecanismo de generación de códigos que permite al beneficiario retirar el dinero en cualquier cajero automático del país.



Así funciona el pico y cédula

Para evitar las largas filas, desde el DPS se ha establecido un sistema para los clientes y beneficiarios de todos los convenios de pago suscritos por el Banco Agrario.



Este mecanismo tiene en cuenta el número en el que termina el documento de identidad, por lo que está distribuido de la siguiente forma: lunes (1 y 2), martes (3 y 4), miércoles (5 y 6), jueves (7 y 8) y viernes (9 y 0).



JESSIKA RODRÍGUEZ

Periodista Portafolio