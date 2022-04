BHI, nueva acción en la Bolsa, tras la opa de Rendifin

El 30 de marzo BHI (BAC Holding International) debía comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) pero la Superintendencia Financiera suspendió su entrada como nueva acción pues recibió una solicitud de oferta pública de adquisición (opa).



El precio ofrecido por cada acción es de $293 y en la oferta pública se pretende adquirir entre el 5% y el 15% del total de las acciones de BHI. Días después la BVC anunció que Rendifin, un vehículo del grupo controlante de Grupo Aval y del Banco de Bogotá, presentó la opa.



Esta empresa posee 3,59% en Grupo Aval, 3,45% en Banco de Bogotá, e implícitamente cerca de 4,4% en el BHI.



Según Daniel Mora, especialista en renta variable de Credicorp Capital, “a primera vista, esta oferta pública de adquisición nos pareció un paso adicional para la escisión. De hecho, el Grupo Aval y el Banco de Bogotá declararon que las fracciones de BHI no podían ser negociadas, y que estos remanentes podrían ser liquidados entre los accionistas o readquiridos por la respectiva empresa”.



El analista dice que se creía que también era un mecanismo para conseguir las acciones de aquellos inversores que tuvieran ADR (negociados en la Bolsa de Nueva York) del Grupo Aval y no pudieran recibir esas acciones de BHI.



Pero según las estimaciones, suponiendo que cada accionista del Banco de Bogotá y cada propietario de una acción de Aval en el programa ADR tenga que negociar su salida de BHI, la cantidad de acciones a negociar alcanzaría menos del 1% del total de acciones.

Así, según el análisis de Credicorp Capital, la opa debe considerarse como un mecanismo de liquidez para los accionistas que recibieron acciones de BHI. El precio ofrecido en la opa es cercano al valor en libros asumiendo la valoración de US$3.250 millones proporcionada por Aval y Bogotá.



Por lo tanto, la opa sería una oportunidad para aquellos accionistas que no quieren tener una exposición a Centroamérica.



Por su parte, dice el análisis de Credicorp Capital, los accionistas que permanezcan invertidos en BHI se encontrarían con un activo con una importante disminución del flotante.



La firma estima el flotante de BHI cerca del 20% del total de las acciones, pero si se cierra con éxito el importe total de la opa (15%), el flotante podría caer hasta el cerca del 5% del total de las acciones y esto último limita la posibilidad de que BHI entre en diferentes índices como el MSCI Colcap (con un requisito de flotante mínimo de 15%).



Teniendo en cuenta la valoración de BHI que el Grupo Aval y Bogotá proporcionaron de US$3.250 millones, la participación total a adquirir debería valer entre US$162,5 millones y US$487,5 millones.



Credicorp Capital dice que esto no tiene en cuenta el precio proporcionado en la opa, ya que sin el número exacto de acciones, no es posible determinar un precio por acción de BHI para comparar con el precio de la oferta de adquisición proporcionado.



Así, la firma estima que el número total de acciones podría alcanzar los 43.235 millones.

Por lo tanto, con los precios de las acciones de Aval y Bogotá y considerando el precio ofrecido en la opa por BHI, la firma Credicortp Capital destaca que los accionistas minoritarios ya observaron un incremento en el valor de las acciones independientes cuando se comparan con los precios de las acciones de Grupo Aval y Banco de Bogotá antes de la escisión.



PORTAFOLIO