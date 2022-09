El BID empieza elección de su nuevo presidente: así será el proceso

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció, este miércoles 28 de septiembre, que inició el proceso de postulación de candidatos para la presidencia de la institución tras la destitución del cubano-estadounidense Mauricio Claver - Carone, tras una investigación por irregularidades.



De esta forma, durante los próximos 45 días, los Gobernadores de la institución (ministros de Hacienda o Economía de los países) podrán presentar a sus candidatos.

De acuerdo con analistas, entre las cualidades que debe tener el próximo líder del BID está ser tecnócrata y mujer. De esta forma, sobresalen los nombres de Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y ex comisionada de paz de la ONU; Laura Chinchilla, ex vicepresidente de Costa Rica; y Alica Bárcena, ex secretaria ejecutiva de la Cepal.

Es importante destacar que el presidente del BID es elegido por la Asamblea de Gobernadores, en la que cada uno de los 48 países miembros es representado por su gobernador. Este evento se realiza, tradicionalmente, en el primer trimestre del año, pero, siguiendo las normas internas, podría realizarse una reunión extraordinaria en la sede central, tal como apunta será en esta ocasión.

Mauricio Claver-Carone llegó al BID tras ser propuesto por el ex presidente de Eastados Unidos, Donald Trump. EFE

El poder de voto varía según la cantidad de acciones que posee cada país miembro del capital ordinario del BID. El candidato ganador debe, además, contar con el respaldo de al menos 15 de los 28 países regionales. Estados Unidos tiene el 30 %, seguido de Brasil y Argentina con un 11,4 %. Colombia, al igual que Chile, poseen 3,1 %.

El presidente es electo por un período de cinco años, con la posibilidad de ser reelegido una sola vez.

“El BID tiene una trayectoria de aportar al progreso y al desarrollo de la región durante más de seis décadas”, dijo Reina Irene Mejía, presidente interina del Banco.“Nuestro trabajo está construido sobre sólidas fundaciones institucionales, altos valores éticos y excelencia operativa. Nuestra institución está ahora más fuerte y comprometida en continuar haciendo una diferencia positiva en la vida de la gente”, agregó.

PORTAFOLIO