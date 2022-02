BID Invest: Colombia es líder mundial en emisión de bonos de género

El BID Invest, banco de soluciones del sector privado de América Latina y el Caribe, suscribió ayer un bono social de Infraestructura de US$259 millones, emitido por la empresa española Sacyr y que hace parte de una financiación total por US$800 millones a largo plazo del proyecto vial 4G Rumichaca-Pasto.



Aparte del bono social, la financiación incluye un crédito bancario multitramo de US$278 millones y otro de US$260 millones.



El bono social emitido es el más grande de su tipo en Latinoamérica para un proyecto de infraestructura.



Gema Sacristán, directora general de negocio de BID Invest habló con Portafolio de la operación.



¿Cuál es la importancia social del proyecto en el que intervino BID Invest?



Este proyecto aumentará la integración regional, al conectar el paso fronterizo de Colombia y Ecuador con Pasto, mejorando la conexión del suroccidente y la frontera con Ecuador, impulsando la integración comercial de los países, reducirá el tiempo de viaje y aumentará la seguridad vial.



Disminuye costos de transporte y beneficiará a 150.000 habitantes de siete municipios y ayuda a conectar a las zonas de indígenas y campesinos. Los trabajos han generado casi 13.000 empleos directos.



Esto es interesante y un avance de Colombia pues a pesar de que el bono no se invirtió en Colombia se le da la oportunidad a que proyectos se financien afuera.



¿En qué otras emisiones sociales ha participado BID Invest en Colombia?

​

En los últimos dos meses BID Invest ha suscrito tres bonos temáticos en tres segmentos distintos Compañía de Empaques; Mibanco y Sacyr, con instrumentos innovadores en el mercado de capitales. La operación la hicimos con Goldman Sachs y JP Morgan.



¿En qué otros proyectos han contribuido?



Hemos participado en los últimos años en seis con BID Invest y el BID en cinco con entidades públicas.



Nosotros hemos apoyado a Bancolombia, luego con la Compañía de Empaques, con La Hipotecaria, el primer bono de género de Davivienda, otro igual del Banco W, y recientemente el bono de MI Banco.



Este de Sacyr es el primero de infraestructura en Colombia.



Tenemos gran interés en seguir innovando en los mercados de capitales y este año en un par de oportunidades en bonos temáticos. La agenda de mercado de capitales y bonos sociales tendrá otro eje que es inclusión financiera, con sectores excluidos, otros de inmigración, adicionalmente en energías alternativas y vendrán también para electromovilidad. Queremos apoyar la agenda de verde de movilidad y energía renovable.



¿Cómo está Colombia en la emisión de bonos sociales?

​

En América Latina los bonos de Sacyr es la emisión 24 que apoyamos. En la región la inversión sostenible empezó en Brasil y le siguió México, pero Colombia ha presentado rápido varias iniciativas y en 2012 lanzó el protocolo verde de Asobancaria, luego la Bolsa de Colombia fue la primera de Hipanoamérica certificada por el ‘Global Reporting Initiative’, en 2019 se presentaron los cimientos de la taxonomía verde, luego el país renovó los compromisos de reducción de emisiones y políticas sostenibles, así como las guías de mejores practicas sostenibles.



Colombia fue el primer país de la región que emitió un bono verde soberano interno y en moneda local. Chile lo hizo pero en dólares. Luego Bogotá fue la primera ciudad en emitir un bonos social para educación superior y también el año pasado se aprobó un protocolo para bonos verdes soberanos.



Vemos más ofertas, oportunidades de inversión y mas interés por el inversionista institucional y personas naturales. Además, hay 30 inversionistas adheridos a los Principios de Inversión Responsable.



La Superfinanciera también expidió regulación para que las empresas reporten información con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo alineada con las metodologías internacionales y les pidió a las entidades que incluyan análisis de riesgo climático no solo como un tema reactivo, sino como oportunidades de inversión.



¿Qué más puede hacer el país en emisiones sociales?

​

Hay una agenda verde muy amplia, con el hidrógeno verde, la electromovilidad. También en el tema social buscando temas concretos en género e inclusión. Colombia es el país que más bonos de género ha emitido del mundo son cuatro en el mundo son 20.

También hay oportunidades de financiar temas de diversidad e inclusión, vivivenda e infraestructura social como educación o salud.



Con la agenda de género Colombia, como país, puede emitir un bono de género. Creemos que Colombia está tomando el liderazgo desde 2021 y podría ser el primer país con un bono social soberano en moneda local.



