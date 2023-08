BID, más optimista con deuda de Colombia que el Gobierno

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que a causa de la pandemia, el país, como otros, aumentó su deuda para enfrentar el impacto que representó la covid-19, pero ahora hay que enfrentar altos vencimientos de las obligaciones para el 2024 y el 2025.



En un evento del Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que se entregaron los resultados de su estudio insignia Lidiar con la deuda: Menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe, Bonilla dijo que no se puede ‘demonizar’ la deuda siempre y cuando esta no se use para gasto corriente.





“Si se usa para inversión, ayuda a construir competencia e infraestructura y además sirve para lograr ingresos futuros”, aseguró.



Consideró que los países que tienen problema con la deuda la usaron para gasto corriente y hay unos con deuda del 150% del PIB, sin problemas para pagarla, pues es sostenible dado que tienen recursos para cubrirla y en ese caso es sostenible pues crearon condiciones para pagarla.



Y advirtió que “otros tienen una deuda que representa el 50% del PIB y es impagable e insostenible, pues gastaron donde no era y además no superan el test de sostenibilidad. La tasa de crecimiento del país debe superar la tasa de interés que paga por la deuda y hay que usar otros instrumentos para pagarla”.



Aseguró que “algo parecido le pasa a Colombia pues el gobierno se endeudó fuertemente en la pandemia y ahora vienen altos pagos en 2024 y 2025, lo que limita la capacidad del país para invertir”.



De acuerdo con las cifras del Banco de la República, la deuda externa pública y privada sumaban a mayo un total de US$186.850 millones, el 55,1% del PIB.



Bonilla dijo en la presentación del Presupuesto General de la Nación de 2024 por $502,6 billones, que para el servicio de la deuda se destinarán $95 billones.



En este contexto, según el Ministerio de Hacienda, se proyecta que el déficit fiscal del GNC pase de 4,3% del PIB en 2023 a 4,4% del PIB en 2024, debido esencialmente al pago de intereses de la deuda pública.



El informe del BID resalta la importancia de la prudencia fiscal en la región de América Latina y el Caribe en medio de un contexto macroeconómico de altos niveles de endeudamiento, desaceleración global y choques de oferta persistentes.



Asegura que los países de la región han experimentado un incremento significativo en su deuda total en los últimos años, pasando de un promedio del 58% del PIB en 2019 al 72% del PIB en 2020. Esos niveles de deuda pueden llevar a inversores a exigir mayores rendimientos, desplazando inversiones privadas.



La publicación destaca que los gobiernos deberían reducir su porcentaje de deuda pública a un rango de 46%-55% del PIB.



Dijo que Colombia se encuentra en camino de convergencia hacia niveles prudentes de deuda del 55% del PIB, gracias a un crecimiento pospandemia fuerte y avances en la gestión de la recaudación y manejo contracíclico de gasto en el corto plazo a través de reducción del estímulo fiscal durante la pandemia.



Ramiro López-Ghio, Representante del Grupo BID en el país, dijo que “Colombia es un referente regional en materia de institucionalidad fiscal. La adopción del ancla de deuda contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la señalización de la política fiscal y el desarrollo de una estrategia de gestión de la deuda creíble”.



El BID destacó que Colombia logró aumentar su recaudación tributaria en la pospandemia. El recaudo en 2022 logró igualar el máximo histórico registrado en 2015 de 14,5% del PIB.



